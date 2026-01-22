格陵蘭發布新版危機應變手冊 確保應對緊急時刻

記者廖子杰／綜合報導

面對美國總統川普近期多次揚言，要從北約盟友丹麥手中「奪取」格陵蘭島的言論，格陵蘭政府21日發布一本新版手冊，旨在為民眾於領土發生危機時提供應對建議，包含儲備糧食、水、狩獵武器和彈藥等。

法國新聞網站「France 24」報導，格陵蘭政府表示，該本名為「為危機做好準備—自給自足5天」（Prepared for Crises -- Be Self-Sufficient for Five Days）的手冊，從去年間展開編寫工作，起因是當時島上出現持續時間長短不一的停電情況。手冊內容建議民眾儲備5天份的食物、每人每天3公升的水、衛生紙、電池供電的收音機，以及武器、彈藥和漁具等物資，藉此肆應潛在重大緊急狀況。

格陵蘭漁業、狩獵、農業暨可持續事務部長柏格，在首都努克舉行的記者會上指出，這本手冊可被視為「一份保單」，儘管「我們預期不會需要用到它」；此外，格陵蘭總理尼爾森20日也說，雖然該島遭遇軍事行動的可能性「不大」，但這片丹麥自治領土仍必須做好準備。

目前格陵蘭人口約有5萬7000人，其中近90%為原住民伊努特人，他們長期以來以狩獵和捕魚為主要維生方式。

格陵蘭公布新版危機應變手冊，助民眾應對未來潛在緊急危難狀況。（取自GeoInsider「X」）