格陵蘭稱「任何情況」都不接受美國接管 外長與丹麥外交大臣14日將赴白宮

[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）近日再度強硬表態，聲稱美國將以「這種或那種方式」拿下格陵蘭，對此，根據《衛報》等外媒報導，格陵蘭政府在12日聲明強調，該島是「丹麥王國一部分」，並透過丹麥成為北約成員國，且在「在任何情況下」都不會接受美國的接管。

格陵蘭。（圖／美聯社）

該聲明也強調，執政聯盟相信格陵蘭將永遠屬於西方防衛聯盟，包括美國在內的所有北約成員國在格陵蘭防務問題上有共同利益，而歐盟防務專員庫比留斯（Andrius Kubilius）也示警，若美國動用軍事力量奪取格陵蘭，將意味著北約的終結，且若丹麥面臨侵略，歐盟各國有義務提供援助。

而就在川普威脅要拿下格陵蘭之際，根據《路透社》報導，丹麥外交大臣拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）表示，他將與格陵蘭外交部長莫茨費爾特（Vivian Motzfeldt）於14日與美國副總統范斯（JD Vance）以及國務卿盧比歐（Marco Rubio）會面。

拉斯穆森也指出，由於范斯將主持會議，故會議將在白宮舉行，「我們之所以尋求這次會面，是為了將整個討論轉移到一個會議室，在那裡我們可以面對面地談論這些事情」拉斯穆森如此說道。



