格陵蘭第二？！挪威媒體警告：中俄的目標是斯瓦巴群島

挪威斯瓦巴群島地理位置。 圖：截取自Google Ma

[Newtalk新聞] 在美國總統川普持續施壓欲掌控格陵蘭之際，挪威媒體報導，挪威政府已對其主權下的北極斯瓦巴群島（Svalbard）提升警戒層級，憂心中俄兩國的異動可能使該群島成為下一個地緣衝突焦點。挪威內部擔憂，俄羅斯與中國在當地的活動日益活躍，威脅到挪威的主權與北極資源控制。

挪威媒體指出，俄羅斯在斯瓦巴群島的巴倫支堡（Barentsburg）礦業小鎮擁有超過340名俄籍居民，當地不僅懸掛俄羅斯國旗，還設有與普丁政權關係密切的俄羅斯東正教教堂，顯示莫斯科對該地區的深耕。中國則在斯瓦巴設立黃河科學站，並有來自上海與香港的郵輪遊客在中國基地的花崗岩獅子像前揮舞國旗、身穿軍裝敬禮，引發爭議。儘管挪威多次要求，北京至今未拆除該石獅，有輿論認為是凸顯中國在北極的擴張意圖。

廣告

為因應中俄動向，挪威採取嚴格管制措施，包括禁止外國人購買斯瓦巴私人土地、以安保威脅為由拒絕中國學生到當地大學留學，並提高外國居民投票權門檻，僅限在挪威本土連續居住3年以上的外國人參與。挪威外交部長艾德（Espen Barth Eide）強調：「沒有國家會賦予外國人投票權。《斯瓦巴條約》僅保障『平等觸達』，並非『同等權利』。」

斯瓦巴群島位於挪威北方930公里處，距北極點約650公里，以北極熊數量（逾3500隻）多於人口（2022年統計：2504人，其中751人為俄羅斯等外籍人士）聞名。該群島海底蘊藏銅、鋅、鈷、鋰與稀土等豐富資源，成為地緣戰略要地。對俄羅斯而言，自入侵烏克蘭後，其北方艦隊難以經波羅的海出航，需借道斯瓦巴周邊北極海域通往大西洋。挪威媒體警告，若美國掌控格陵蘭，斯瓦巴將成為俄羅斯野心的明確目標，中國亦可能藉機擴大影響力。

歷史上，斯瓦巴群島曾吸引俄羅斯、丹麥與挪威移民，一戰後簽署國際條約確認挪威主權，締約國達46國。專家分析，中俄在北極的軍事與經濟布局，正加劇區域緊張，挪威的警戒措施反映出北極大國博弈的升級。

