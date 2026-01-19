格陵蘭緊張！川普未拿和平獎 再放話威脅

美國總統川普堅持要兼併格陵蘭。（圖／美聯社）





美國總統川普沒有獲諾貝爾和平獎，隨後將這件事與格陵蘭議題連結，引發歐洲關切。不僅丹麥外長警告川普別越線，歐洲議會議長也重申，力挺丹麥與格陵蘭的立場。

美國總統川普，在得不到諾貝爾和平獎後，竟然把這件事情跟他想獲得格陵蘭畫上連結，川普周日傳訊息給挪威總理，內容這麼說。

CNN記者轉述川普簡訊：「因為貴國（挪威）決定，不因我終結了8場戰爭而頒給我諾貝爾和平獎，那我不覺得自己有義務，再只考慮和平。」

川普這番話，被解讀為可能放棄，以和平方式爭取格陵蘭，進一步升高局勢，也讓歐洲更加緊張。丹麥外長拉斯穆森：「我們要向美國總統傳達一個訊號，你不能跨越這條界線。」

歐洲議會議長梅特索拉：「過去幾天丹麥與格陵蘭，也面臨更大的壓力，歐洲聯盟支持丹麥以及格陵蘭人民，我們團結一致、立場堅定。」

川普言論持續升級，又拋出關稅威脅，不只讓格陵蘭議題升溫，也讓美國與歐洲多國之間，原本就存在的隔閡，出現更深裂縫。

