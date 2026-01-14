格陵蘭總理喊不想成美國一部分 川普嗆：你哪位

美國對格陵蘭的威脅持續升溫，格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）再度重申，格陵蘭不會脫離丹麥，也不想成為美國的一部分，但美國總統川普（Donald Trump）卻反嗆，根本不知道這號人物。

美國狂施壓 尼爾森表態「續留丹麥」

格陵蘭與丹麥總理召開共同記者會，重申格陵蘭不會脫離丹麥，也不想成為美國的一部分。圖／路透社、美聯社

格陵蘭總理尼爾森跟丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）13日共同召開記者會，尼爾森表示，「若必須在美國和丹麥之間做選擇，那麼我們選擇丹麥，格陵蘭不想被美國擁有，不想被美國治理、不想成為美國的一部分。」

廣告 廣告

但即便如此，美國總統川普還是不以為意，冷回「那是他們的問題，我不同意他們，我不知道他是誰，對他一無所知，但那對他會是個大問題。」



面對美方施壓，丹麥外長跟格陵蘭外長要求跟美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）見面，美國副總統范斯（JD Vance）也要求參加會議，預計在美東時間14號在白宮舉行。

但在美國一連串施壓的壓力下，格陵蘭居民憂心忡忡，有民眾不滿表示，「我實在不明白，他（川普）為何一直想把我們帶走，我覺得很幼稚」。 格陵蘭礦產資源部長納塔尼爾森更透露，這引發了人們對未來的極大擔憂，許多人反映有難以入睡的症狀。

美議員提案「納第51州」 德防長：吞併計劃前所未見

然而華府還是動作頻頻，有共和黨籍眾議員正式提案，主張為了國家安全，應該將格陵蘭納入美國第51州，對此，德國防長直言，美國吞併格陵蘭的計劃，在北約乃至全球防衛聯盟史上前所未見，歐盟跟北約正商討對策。

國際中心／吳嘉恩 編撰 責任編輯／陳盈真

更多台視新聞網報導

知名漫畫《呆伯特》創作者亞當斯辭世 享壽68歲

川普放行！輝達H200晶片可銷往中國 客戶須承諾不用於軍事用途

伊朗示威升溫釀2000死！ 川普喊話「奪回政權、救兵在路上」