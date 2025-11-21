格陵蘭總理提「擴大美軍駐留」可能性！直指「沒想跟中國合作」...《日經》分析：歐盟在稀土上「脫中」

丹麥領地格陵蘭自治政府總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）19日提到擴大美軍駐紮的可能性。根據《日經》報導，試圖在北冰洋航線上提高存在感的中國， 明確表示今後在資源開發等方面進行合作是「共享民主等價值觀的國家」。不過， 尼爾森表示，「 我們沒有把中國納入視野」、「沒有來自中國的要求，目前也沒有希望投資的中國企業」。同時，他也對中國未來想合作表示消極想法。

以下為《日本經濟新聞》全文報導：

格陵蘭首相，擴大美軍駐留的視野 中國「不希望投資」

丹麥領地格陵蘭自治政府總理尼爾森在19日的採訪中提到了擴大美軍駐紮的可能性。 心中的是試圖在北冰洋航線上提高存在感的中國。 明確表示今後在資源開發等方面進行合作是「共享民主等價值觀的國家」。

【相關報道】格陵蘭首相「日美歐和稀土開發」拒絕向美國出售國土

歐盟在稀土上「脫中國」

「沒有來自中國的要求，目前也沒有希望投資的中國企業」。 尼爾森先生這樣說。「 我們沒有把中國納入視野」，對未來的合作也表示了消極的想法。

丹麥加入的歐盟（EU）也在稀缺土（稀土類）和重要礦物的採購方面提出「脫中國」，來自中國的投資很難輕易接受。

據歐盟相關人員稱，歐盟委員會指定的重要原材料大部分都沉睡在格陵蘭島。 EU開始在格陵蘭開發資源，優先與日本和歐洲合作。

北極海航線巡視霸權之爭

格陵蘭警惕中國的背景是積極的海洋進軍。

格陵蘭島的北極海是地緣政治的要衝。 受全球變暖的影響，冰融化等，航線會擴大。

中國在「冰上絲綢之路」的構想下，以擴大北極海航線的開發和利用為目標。 俄羅斯也謀劃提高影響力。 美國總統特朗普表示要「購買」格陵蘭島，也是因為考慮到了美中俄的霸權之爭。

格陵蘭已經有美軍基地了。 雖然特朗普的「購買」言論關係很緊，但美國是重要的夥伴國家。

尼爾森先生表示，將與丹麥、美國、北大西洋公約組織（NATO）合作，加強格陵蘭島周邊的安全保障。

也提到了未來美軍擴大駐紮的可能性，並指出「雖然我們和美軍的合作關係已經確立，但未來需要進一步的（美軍）存在」。

對中國的「債務陷阱」也保持警惕

「10~15年前，我們比現在更積極地探索與中國合作的可能性，還向北京派遣了代表團。 現在很謹慎」。 18日，格陵蘭外交部的有關人員在努克的採訪中這樣說。

中國以廣域經濟圈構想「一帶一路」為基礎，支援新興國家的基礎設施建設。 但是，在亞洲，向中國的債務償還滯後，還指出了傳遞重要基礎設施等權益的「債務陷阱」。

這位相關人員說「我們也意識到了這種風險」。 基礎設施不需要中國的投資。 也沒有債務的陷阱」強調道。

以「獨立」為目標，在經濟方面自立

格陵蘭的人口約為5萬6000人。 到1953年為止是丹麥200多年的殖民地。 79年獲得了自治權。 34歲的尼爾森先生在3月的議會選舉中，帶領以格陵蘭逐步獨立為目標的民主黨獲勝。

在政府大樓接受採訪的格陵蘭自治政府總理尼爾森（19日，努克）

在19日的採訪中也明確表示未來的「完全獨立」是最終目標。 為了實現這些目標，經濟、產業方面的自立是必不可少的，除了美國和歐盟之外，加強與日本的關係是其中的一部分。

據指出，開發擁有巨大儲量的礦產資源，由於基礎設施不足和冬季海洋結冰等課題，並不容易。

在氣候變暖開啟北極圈開發前景的同時，尼爾森先生也表示擔心海平面上升等環境變化會使居住在沿海地區的格陵蘭居民的生活發生翻天覆地的變化。 人口的約9成是土著居民的因紐特人。

作為地緣政治的要衝，在世界範圍內備受關注的同時，也有自治政府幹部說「對格陵蘭島的煩惱和課題的關注度很低吧」。 日美歐等有志國家在資源開發和安全保障方面參與格陵蘭島時，從全面的角度建立關係也很重要。

