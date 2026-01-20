格陵蘭衝突發酵 美股道瓊開盤先跌700點再說

2026.1.19，更多丹麥士兵搭機抵達格陵蘭。路透社



美國總統川普強硬要求取得丹麥領地格陵蘭，美歐衝突的憂慮持續發酵。美國股市在週一休市後，週二（20日）一開盤就直線下墜。道瓊工業指數直接大跌逾700點。

週二開盤出現明顯的美國資產拋售潮，道瓊工業指數下挫725點或1.5%，標準普爾500指數下挫1.3%，那斯達克綜合指數下挫1.5%。

美國公債重挫，美元匯價也下跌。指標的10年期美國公債殖利率週二亞洲盤已經出現陡升狀況，週二美股開盤後維持在高點，上漲5.8個基點至4.289%。殖利率上漲表示債券價格下跌。

廣告 廣告

追蹤美元對主要國際貨幣匯價的美元指數單日跌幅達0.52%，週二美股開盤後跌幅維持不變，落在98.54價位。另一也常被用來衡量美元購買力的黃金價格，在週二亞洲盤已經飆升，美股開盤後保持在每英兩4737美元價位，穩穩站在週二突破的4700美元關卡之上。

德意志銀行分析師里德在美國週二早上的簡報中指出：「由於美國昨日休市，格陵蘭關稅威脅的影響尚未完全滲透到金融市場。市場已有反應，但若言論進一步升級，顯然還有更大的波動空間。」

川普上週六（17日）在自家社群平台Truth Social發文宣布，8個北約（NATO）成員國將面臨升級關稅，「直到完全、徹底收購格陵蘭島達成協議為止」。川普表示，關稅將於2月1日從10%起跳，並於6月1日再升至25%。川普隨後又威脅對法國葡萄酒和香檳徵收 200% 的關稅，因有報導稱法國總統馬克宏不願加入川普所謂的「和平委員會」（Board of Peace）。

德意志銀行的里德補充，隨著多名官員發表強硬評論，市場對歐洲可能採取報復性貿易升級的擔憂正在增加。據悉，歐洲領導人形容川普的新關稅威脅「不可接受」，正考慮採取反制措施。法國據稱正推動歐盟使用其最強大的經濟反制武器「反脅迫工具」（Anti-Coercion Instrument，ACI）。

美國財政部長貝森特週二接受CNBC電視台採訪時，辯護了川普收購格陵蘭的提議，他表示取得格陵蘭對於川普想要建立的「金穹」（Golden Dome）反飛彈系統至關重要，取得格陵蘭將「事先阻止一切的戰爭」。

更多太報報導

是否收到川普「和平委員會」邀請函？ 中國外交部12字回應

川普的執念幕後：8年前看上格陵蘭 欲效法「這位」前總統擴張領土

外交協商格陵蘭問題有望？川普：和北約秘書長談得很好