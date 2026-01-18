格陵蘭計劃受阻 特朗普對歐洲8國加征關稅

（德國之聲中文網）在美國總統特朗普就格陵蘭沖突對德國和另外七個歐洲國家發出關稅威脅後，歐盟正努力迅速做出回應。周日下午，歐盟各國駐歐盟大使將在布魯塞爾舉行緊急會議。

本周六（1月17日），特朗普以格陵蘭島爭端為由，宣布從2月1日起對來自丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、荷蘭、芬蘭和英國的所有商品征收10%額外關稅。這些被加征關稅的歐盟國家皆為北約成員國。特朗普在其社媒平台Truth Social 上寫道，關稅將於6月1日起提高至25%，並將持續到美國“完全收購”格陵蘭島為止。

特朗普還稱，美國多年來沒有向丹麥和所有歐盟國家收取關稅或其他形式回報，等同於對他們進行了補貼。特朗普寫道：“經過幾個世紀，現在是丹麥該回報的時候了——世界正和平岌岌可危！”

他表示，中國和俄羅斯都想要格陵蘭島，丹麥根本無能為力，只有美國有能力做到。格陵蘭島是丹麥的自治領土，同時也是北約的一部分。丹麥與格陵蘭政府皆拒絕出售該島。

“中俄肯定樂見其成”

特朗普多次明確表示，美國希望將格陵蘭島並入美國版圖，歐洲北約伙伴國對此強烈反對。特朗普還對德國和其他歐洲北約國家近日在軍事演習前向該島派遣士兵進行偵察任務感到不滿。

應丹麥請求，德國與其他歐洲國家本周派遣士兵前往格陵蘭，評估如何提升這座位於北大西洋與北冰洋之間島嶼的安全情勢，同時也試圖響應並化解美方的安全疑慮。格陵蘭是丹麥的自治領土，並隸屬於北約。丹麥與格陵蘭政府皆拒絕出售該島。

特朗普威脅征收關稅後，歐盟委員會主席馮德萊恩和歐洲理事會主席科斯塔警告，此舉將帶來嚴重後果。兩人在社媒上表示：“征收關稅將破壞跨大西洋關系，並可能引發危險的下行螺旋”。聲明還稱：“歐洲將繼續團結一致、協調行動，捍衛其主權。”

歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯在社媒平台X上寫道：“中國和俄羅斯肯定樂見其成。因為盟國分裂的局面正讓他們受益。” 卡拉斯強調，任何對格陵蘭安全的潛在風險，都應在北約框架內處理。

她警告，關稅“恐使歐美雙方蒙受損失，並破壞我們的共同繁榮”，“我們更不能讓這場爭端分散注意力，偏離協助終結俄羅斯對烏克蘭戰爭的核心任務。”

歐洲國家的回應

丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）周六在聲明中表示，美國總統特朗普宣布對八個歐洲國家加征關稅一事“令人感到意外”。拉斯穆森指出，特朗普所指的“增加在格陵蘭的軍事存在”，目的正是為了加強北極地區的安全。他補充道：“我們正在就此事與歐委會和其他合作伙伴保持密切聯系。”

法國總統馬克龍稱特朗普因格陵蘭問題而加征關稅的舉動“不可接受”。他強調，“無論在烏克蘭、格陵蘭還是世界其他地方，任何恐嚇或威脅都影響不了我們。”

德國執政黨基民盟的安全政策專家基塞韋特（Roderich Kiesewetter）警告歐洲，不要在格陵蘭爭端中向特朗普的關稅威脅低頭。基塞韋特對《慕尼黑信使報》表示，特朗普干涉格陵蘭事務，將侵犯格陵蘭和丹麥的主權，從而宣告北約的終結。”我們不應被特朗普的勒索企圖所嚇倒。”

英國首相斯塔默在聲明中指出：“對追求北約盟國集體安全的盟國實施關稅是完全錯誤的。我們當然會直接與美國政府就此進行交涉。” 斯塔默重申，有關丹麥領土的相關事務，應由丹麥和格陵蘭決定。

美國民主黨推動阻擋關稅

美國參議院民主黨少數黨領袖查克·舒默（Chuck Schumer）在聲明中抨擊特朗普對歐洲盟友征收關稅“魯莽至極”。 “他竟然還想變本加厲地愚蠢行事，為了他異想天開企圖控制格陵蘭的行動，對我們最親密的盟友征收關稅。”

舒默表示：“參議院民主黨人將提出立法，在這些關稅對美國經濟及歐洲盟友造成進一步損害前予以阻擋。”目前尚不清楚，該法案是否能在共和黨佔多數的參議院進入表決程序。

不過，北卡羅來納州共和黨籍參議員提利斯（Thom Tillis）與阿拉斯加州共和黨參議員穆考斯基(Lisa Murkowski)本周赴丹麥，向丹麥政府保證他們反對美國軍事接管格陵蘭島。

穆考斯基周六在X上回應川普宣布的關稅時寫道：“這些關稅毫無必要且具懲罰性，是一個重大錯誤。此舉將把我們的核心歐洲盟友推得更遠，卻無助於提升美國國家安全。”

她補充道：“國會必須攜手重申我們對關稅的憲法權威，避免關稅被武器化，損害我們的盟友關系並削弱美國領導地位。”

