格陵蘭議題持續延燒 美歐對立升溫! 美媒：只有「這群體」能化解衝突

針對美國與歐洲國家的關係因格陵蘭議題而逐漸緊張一事，有美國媒體分析認為，只有國會兩院中的共和黨人士具備阻止川普、修復美歐關係的能力。圖為美國國會山莊。 圖 : 翻攝自北京日報

[Newtalk新聞] 美國川普政府近期宣布將針對 8 個歐洲國家徵收新關稅，試圖向歐盟施壓並取得格陵蘭的控制權，美歐雙邊關係間的裂痕也因格陵蘭的主權問題而不斷加深。有美國媒體分析指出，在歐洲國家準備團結對抗美國的背景下，幾乎只剩美國國會內的共和黨議員具備阻止川普、修復美歐裂痕的能力，呼籲美國國會應立即採取行動，以阻止北約的崩潰。

美國《有線電視新聞網》( CNN )報導稱，在川普宣布針對部分歐洲國家實施新關稅後，多個歐洲國家領導人展現出團結的意志，準備透過貿易的方式對美國實施報復。但該報導認為，一旦美國與歐洲陷入貿易戰，美國的股市將可能遭到重創，並加劇美國國內的通貨膨脹，「這可能對美國與盟友造成更大的傷害，無法對美國提供適當的保護」。

該報導表示，在美歐對立情緒持續升溫的背景下，由美國與歐洲國家共同建立的北大西洋公約組織(北約)隨時都可能發生崩潰。「這種先前難以想像的局面一旦發生，將對俄羅斯、中國等國家帶來『歷史性的勝利』」。

針對美國川普政府試圖掌握格陵蘭一事，多個歐洲國家派遣部隊前往格陵蘭舉行聯合演習，試圖保衛格陵蘭的主權。 圖：翻攝自 騰訊網 包明說

該報導認為，目前可能制衡川普權力、維護美歐合作關係的人員，可能只剩下國會兩院內的共和黨議員。其中，德克薩斯州的共和黨眾議員、眾議院外交事務委員會主席邁克爾．麥考爾 ( Michael McCaul ) 在接受《美國廣播公司》( ABC ) 訪問時表示，如果川普決定對格陵蘭進行軍事入侵，將可能違反北約的「第五條」，讓美國成為與北約開戰的國家，「這將導致北約這個曾保護我們免於世界大戰的組織完全崩解」。

與此同時，在川普第一任期時擔任副總統的共和黨人邁克．彭斯 ( Mike Pence ) 也指出，川普為了掌握格陵蘭控制權而做出的一系列行為「可能適得其反」。彭斯認為，美國應該緩和與歐洲甚至丹麥間的對立情緒，重新構築牢固的合作關係，共同應對那些「真正的威脅」。美國駐北約議會代表團團長、俄亥俄州眾議員麥克．特納 ( Mike Turner ) 也在 18 日出席電視節目時，強調美國總統絕對沒有權力從「北約盟友」手中奪取領土。

美國前副總統彭斯。（資料照片） 圖：翻攝自Wilson Center

除了上述共和黨人士外，肯塔基州共和黨參議員蘭德．保羅 ( Rand Paul ) 以及維吉尼亞州的民主黨參議員蒂姆．凱恩 ( Tim Kaine ) 也計畫透過立法的程序，制定針對格陵蘭島的新戰爭權力決議，同時對川普在未經國會批准下退出北約的行為進行限制。保羅也進一步指出，他從沒聽說過國會共和黨人對川普的格陵蘭主張表示支持，「就連黨團內的鷹派成員都不會同意相關提議」。

該報導強調，一旦北約聯盟發生分裂，美國將可能關閉在英國、德國甚至中東與非洲地區投射力量的軍事基地，進而導致地區平衡崩解。同時，美國對加薩的重建計畫以及結束烏克蘭戰爭的計畫也將在缺乏歐洲國家支持的情況下變得難以實施，歐洲國家甚至可能因對美國的不信任，降低對美國的武器採購，進一步加劇美國的財政緊張。

