格陵蘭讓反川普聲浪升高! 民調狂跌 民主黨籲罷免 紐時曝他一年海撈440億

[Newtalk新聞] 由於美國總統川普近日嗆聲要併吞格陵蘭，在達沃斯世界經濟論壇會場上空，出現寫有「不要國王」的標語，以抗議川普。值得注意的是，曾向格陵蘭派遣 26 名士兵的 7 個國家中，有 5 國的國王出席了本屆達沃斯會議。

而在美國國內，反川普的聲浪也高漲，《紐約時報》則報導指出，一年前，川普總統曾宣誓效忠美國人民，但僅一年時間，便被指利用總統職位為自身謀取私利，據稱至少斂財 14 億美元 ( 約合台幣 440 億元 )。金融市場方面，也傳出在川普於達沃斯發表重大演說的前 30 分鐘，一名被形容為「勝率 100%」的川普內部人士 ( 暗指川普小兒子 ) 正在大量拋售比特幣，據稱已建立價值 2.27 億美元的空頭部位，並出售 4,250 枚、約值 4.7 億美元的比特幣，引發市場關注。

YouGov 最新民調顯示，71% 的美國人認為在川普總統任期內，美國局勢「失控」，僅 18% 的受訪者認為局勢「在掌控之中」，另有 11% 表示不確定。據《The Hill》報導，有民主黨人士呼籲援引憲法第二十五修正案，罷免川普總統在格陵蘭島的行動。

此外，X《PoliticsVideoChanne》消息指出，川普可能最早於 3 月 31 日面臨被迫辭職的局面，相關時間點與一場由艾普斯坦受害者召開的記者會有關。另有艾普斯坦案件受害者聲稱，存在由傑佛瑞・艾普斯坦錄下、涉及川普不當行為的影帶。

