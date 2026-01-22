格陵蘭達成協議? 川普稱不動武、暫緩加歐洲關稅 丹麥批北約無權代談判

美國總統川普稱不會對格陵蘭動武，還暫緩對歐洲國家加徵關稅。 圖：達志影像／美聯社(資料照)

格陵蘭地方官員近日接連發聲，強烈回應美國總統川普就格陵蘭資源與北極地區提出的最新構想，南格陵蘭庫亞萊克市（Kommune Kujalleq）市長拉斯穆森（Malene Vahl Rasmussen）對此發表致美國總統及其政府的公開信。

公開信件中指出，格陵蘭地下蘊藏的稀土元素與戰略礦產，絕不容在政治壓力、輕蔑態度或缺乏尊重的情況下被交易。她強調，任何對格陵蘭資源表現興趣的國家，除法律責任外，也必須承擔道德與政治責任，否則信任將被侵蝕，而「沒有信任，就不可能獲得任何資源」。

針對美國試圖掌握格陵蘭的野心，包含德國、法國、荷蘭與瑞典在內的多個歐洲國家近期先後宣布將派遣士兵進駐格陵蘭，並準備實施聯合演習。 圖：翻攝自 騰訊網 新攳晚報

拉斯穆森表示，格陵蘭並非大國博弈中的棋子，其市政府不會接受居民因外部政治、經濟或安全因素而感到不安。她指出，格陵蘭擁有北歐最嚴格的礦產資源與環境保護法規，所有外國企業與國家一體適用，相關法律不容談判，也不會因就業或收入承諾而被繞過。

格陵蘭議會議員、同時也是丹麥國會格陵蘭代表的阿雅．切姆尼茨（Aaja Chemnitz Larsen）亦公開批評北約角色，直言北約無權代表格陵蘭就礦產或主權問題進行談判，並形容北約對格陵蘭資源「指手畫腳」的情況荒謬至極。她強調，在關係正常化，且明確確認格陵蘭不會以任何形式被吞併之前，當地社會難以放心。

美國總統川普（右）與北約組織秘書長呂特（左）。（資料照片） 圖：達志影像 / 路透社

相關爭議背景，來自川普總統於 2026 年 1 月 21 日在達沃斯與北約秘書長馬克．呂特會晤後宣布，美國已就格陵蘭及整個北極地區的未來安排，與北約形成初步協議框架。川普並表示，基於此一理解，將取消原定於 2 月 1 日對不支持其格陵蘭構想的歐洲 8 國加徵關稅的計畫，以避免北約內部分歧擴大。

川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）上發文指出，該框架若最終落實，將對美國與所有北約國家皆具正面意義，並透露未來將就格陵蘭相關軍事與防衛安排持續磋商，談判工作將由副總統范斯、國務卿盧比歐及其他高層官員負責。不過，實際上目前僅屬於探討性框架，並未涉及任何正式土地割讓。

北美防空司令部的戰機抵達格陵蘭的皮圖菲克太空基地。 圖：翻攝自 X

此一發展也影響先前關稅威脅與地緣政治緊張推升避險需求，帶動貴金屬價格上揚。在協議框架公布、關稅暫緩後，市場情緒略為緩和，黃金價格自高點回落，但跌幅有限，顯示買盤支撐仍在。分析普遍認為，在北極資源競爭、美國與北約戰略布局，以及中俄影響力因素交織下，相關議題短期內仍將持續牽動政治與市場走勢。

