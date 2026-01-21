格陵蘭還沒打下美股先被打翻 三大指數全數收低 拋售潮波及全球

華爾街股市1月20日遭遇強烈賣壓，三大指數全數大幅收低。這場波及全球市場的拋售潮，主要源於美國總統川普（Donald Trump）對歐洲發出新的關稅威脅，市場憂心全球貿易重啟動盪，避險情緒迅速升溫。受此影響，國際金價竄升至歷史新高，美債則在賣壓下劇烈波動。



根據初步盤後數據，標準普爾500指數（S&P 500）慘跌143.12點，跌幅2.04%，收在6798.48點；以科技股為主的納斯達克指數（Nasdaq）崩跌559.44點，跌幅 2.38%，收盤價2萬2955.94點；道瓊工業平均指數（Dow Jones）則下跌869.18點，跌幅1.76%，終場收在4萬8490.15點。



川普祭「關稅換領土」策略，歐洲多國中槍



川普於1月17日透過其社群平台Truth Social宣布，自2月1日起，將對丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、荷蘭、芬蘭及英國等歐洲國家徵收10% 的額外進口關稅。值得注意的是，這些國家先前多已列入美國的課稅名單中。



川普更進一步威脅，若未能達成讓美國購買格陵蘭（Greenland）的協議，這項關稅稅率將在6月1日調升至25%。儘管格陵蘭（丹麥自治領地）與丹麥政府多次強調「格陵蘭不賣」，但川普執意掛鉤貿易政策與領土擴張，已引發市場恐慌。

市場波動再現，恐慌指數VIX飆至兩個月高位

關稅威脅重回國際視野，讓投資者回想起今年 4 月的「解放日」（Liberation Day），當時川普對全球貿易夥伴祭出的徵稅舉措，曾一度將標普500指數推向熊市邊緣。被譽為華爾街「恐慌指數」的芝加哥期權交易所波動率指數（VIX）1月20日飆升至兩個月來的高點。

儘管市場情緒焦慮，部分專家仍持觀望態度。Harris金融集團執行合夥人考克斯（Jamie Cox）表示，目前尚未看到投資者大規模逃離市場的跡象。他認為格陵蘭關稅威脅雖造成短期震盪，但還不足以斷言會引發股市大規模修正，他個人預期本週跌幅應會控制在3%至5%之間。

除了川普的關稅炸彈，亞洲市場的動盪也波及全球金融穩定。日本首相高市早苗呼籲舉行提前選舉（Snap election），此舉引發外界對日本財政健全度的質疑。日本政府公債1月20日遭到血洗，殖利率攀升至歷史新高，東京股市與日圓亦同步走低。



這股拋售潮隨後蔓延至歐洲與美國債市。由於格陵蘭地緣政治緊張可能導致歐洲國防開支增加，長天期政府公債成本普遍上揚。美國長天期公債殖利率顯著飆升，債券價格則相對受壓跌落。



本周關鍵經濟數據與財報成焦點



雖然地緣政治與關稅疑慮籠罩市場，但分析師指出美國經濟基本面仍具韌性。市場本周將聚焦多項關鍵經濟數據，包括美國第三季GDP修正值、1月採購經理人指數（PMI），以及聯準會（Fed）最看重的通膨指標──個人消費支出（PCE）物價指數。



此外，美股財報季也進入關鍵期。科技產業風向球英特爾（Intel）與影音串流龍頭Netflix均將於本周公布最新財報，屆時將成為投資者評估美國消費力與企業獲利能力的重要依據。



