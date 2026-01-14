格陵蘭防衛戰！瑞典、德國派兵進駐 丹麥外長訪美談判：「根本性分歧」

國際中心／彭光偉報導

面對美國總統川普近期頻頻針對格陵蘭的主權與安全議題施壓，丹麥與歐洲盟國開始採取具體行動。根據CNN報導，瑞典與德國已應丹麥政府要求，於本週派遣軍事人員前往格陵蘭協助防衛工作。與此同時，丹麥與格陵蘭外長在華府與美國副總統范斯、國務卿盧比歐會晤後坦言，雙方在格陵蘭未來地位問題上仍存在「根本性分歧」。

瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）在社群媒體X上宣布，應丹麥請求，瑞典已於當地時間週三（14日）派遣數量未公開的部隊前往格陵蘭。這些瑞典軍官將與其他盟國部隊會合，共同為即將舉行的「北極耐力行動」（Operation Arctic Endurance）演習做準備。

德國國防部亦發表聲明證實，將於週四（15日）派遣一支由13名軍事人員組成的「偵察小組」，搭乘A400M運輸機前往格陵蘭首府努克（Nuuk）。德國軍方表示，這項任務是應丹麥邀請，目的在了解德國未來如何為該地區的安全提供軍事支持，例如協助海上監視能力。德國的偵察任務將持續至1月17日。報導指出，挪威也加入了此次軍事部署行列。丹麥國防部此前表示，由於「安全緊張局勢」，正在增加其在格陵蘭的軍事存在。

在軍事部署的同時，外交斡旋也在華府進行。丹麥外長拉斯穆森（Lars Løkke Rasmussen）與格陵蘭外交部長莫茨費爾特（Vivian Motzfeldt）週三在華府與美國國務卿盧比歐及副總統范斯舉行會談。

拉斯穆森會後向媒體表示，在格陵蘭未來地位的問題上，美丹兩國仍有「根本性的分歧」。川普政府堅持其收購格陵蘭的意圖，而丹麥則堅持必須尊重丹麥王國的領土完整與格陵蘭人民的自決權。

格陵蘭的反川普併吞示威，攝於2025年3月。（圖／翻攝自X平台 @jurgen_nauditt）

儘管立場不同，雙方同意成立一個「高層級工作小組」，預計在數週內召開首次會議，探討在尊重丹麥紅線的前提下，是否有可能解決美方的安全顧慮。

川普政府聲稱希望獲得格陵蘭是為了應對中國與俄羅斯的威脅。白宮週三甚至在社群平台X上發布了一張漫畫，暗示格陵蘭面臨兩條路：一條通往美國，另一條則通往中俄的雷電風暴，圖中完全未見丹麥的角色。

針對美方的說法，丹麥外長拉斯穆森在記者會上反駁，強調目前格陵蘭並未面臨來自中國或俄羅斯的立即威脅。獨立研究機構、北極研究所（Arctic Institute）資深研究員Gabriella Gricius也支持丹麥的觀點，指出川普政府聲稱中俄船隻在格陵蘭周圍活動的說法「並非事實」，實際上這些船隻位於地球另一端的白令海峽。

聯合國人權理事會任命的獨立專家週三也發表聲明，譴責川普意圖控制格陵蘭的言論，批評這喚起了「國際社會早已拒絕的殖民統治邏輯」，且違反國際人權法與自決權。歐洲議會同日亦發聲明，譴責美方言論是對北約盟友主權的公然挑戰。

