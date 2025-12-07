《格陵蘭雪女》深入北極浮冰區實拍 與獵熊素人演員飆戲

白蘭雪蓋汀遠赴北極拍攝《格陵蘭雪女》探索生命意義，入圍柏林影展觀眾票選獎。海鵬影業提供

法國浪漫冒險電影《格陵蘭雪女》（The Incredible Snow Woman）近日於法國上映，該片揉合劇情片及喜劇元素，描述特立獨行的北極探險家「柯琳莫赫」改變人生的一趟極地之旅，獲法國「解放報」盛讚是「一場充滿詩意深度的旅行喜劇」。

該片從法國侏羅山脈到北極格陵蘭島浮冰區，在嚴苛的自然環境下實地拍攝，捕捉壯麗動人的景觀。導演賽巴斯汀貝特貝德（Sébastien Betbeder）曾以格陵蘭島為背景拍攝過三部帶有存在主義傾向的苦樂參半的喜劇。

這次他重返極地，並首度以女性為主角，以「死亡是個嚴肅的課題，好好死比好好活更需要智慧」的金句，探討人生與活著的意義。

喜劇女王演技大爆發！白蘭雪蓋汀被譽「從影最佳傑作」

片中核心人物「柯琳」，原型取材自美國拓荒者「災星珍」以及法國探險家「亞歷珊卓大衛尼爾」。該角色由喜劇女王白蘭雪蓋汀（Blanche Gardin）來詮釋，她不僅傾注幽默、情感張力與複雜層次，更精準演繹了冒險家憤世嫉俗與脆弱無助的個性，獲得法國影媒認證是她「從影最佳傑作」。

《格陵蘭雪女》劇情描述，堅信雪人確實存在的極地探險家「柯琳」，雖然北極探險、浮冰露宿、與熊搏鬥都難不倒她，但親情和愛情卻始終是她人生難解的結。面臨失業與失戀的人生風暴，她選擇回到故鄉與兩個兄弟重逢，但仍一心計畫再赴廣闊無垠的格陵蘭島，展開一段全新且驚人的冒險之旅。

白蘭雪蓋汀演出冒險電影《格陵蘭雪女》與歌手影帝菲利普科特林（Philippe Katerine, 右）及凱薩獎最佳新演員巴斯欽布雍（Bastien Bouillon, 左）展開充滿夢想的生命之旅。海鵬影業提供

知名歌手影帝菲利普科特林（Philippe Katerine）及凱薩獎最佳新演員巴斯欽布雍（Bastien Bouillon），則在片中飾演柯琳的兄弟，與她共同展開這趟充滿夢想的生命之旅。有趣的是，片中白蘭雪蓋汀不僅和實力堅強的影帝飆戲，也和格陵蘭的獵熊素人演員們有不少趣味對手戲，將當地的粗獷、嚴寒以及居民的幽默與善良緊緊凝聚，賦予電影完美感人的一環。

入圍柏林影展觀眾票選獎 翻唱〈香榭麗舍大道〉成亮點

全片時而幽默、時而悲傷、時而溫柔，一曲翻唱法裔美籍歌手喬達辛（Joe Dassin）的〈香榭麗舍大道〉更是靈光乍現，助電影入圍今年柏林影展「電影大觀」觀眾票選獎。

導演賽巴斯汀貝特貝德表示，他希望透過鏡頭引領觀眾與柯琳一同追尋內心企求的平靜。該片壯麗動人，不僅入圍柏林影展，更獲選義大利都靈電影節、加拿大新電影節、巴西聖保羅國際影展，以及台灣國際人權電影節等，獲國際媒體讚賞「壯麗美景與角色人物完美融合」，也獲譽是賽巴斯汀貝特貝德迄今最「溫暖」的電影。



