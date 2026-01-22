格陵蘭「框架協議」外流! 北約勸丹麥割讓小塊地 川普 : 美將「參與」礦產權益

美國總統川普多次表態對格陵蘭展現野心。 圖：擷自X帳號@WilliamAlbrech

[Newtalk新聞] 川普政府與北約就格陵蘭問題達成「框架協議」，丹麥將向美國出讓格陵蘭島上小塊土地的主權用於建設軍事基地。這一安排避免了美國對歐洲加徵關稅的威脅。

美國總統川普當地時間 21 日在其社交媒體「真實社交」發文稱，基於他與北約秘書長馬克·呂特的會晤，他們已經就格陵蘭島乃至整個北極地區的未來合作框架達成了一致。

川普表示將不會實施原定於 2 月 1 日生效的關稅措施。川普在接受美國《CNBC》採訪時表示，這是一個「永久性」的長期協議，美國將「參與」格陵蘭的礦產權益。

格陵蘭有豐富的礦產，這可能才是川普想要格陵蘭的目的。 圖 : 翻攝自環球網

據《紐約時報》報導，該協定是在週三的北約會議上討論形成的，北約成員國高級軍事官員討論了一項妥協方案：丹麥將把格陵蘭島上的小塊土地主權交給美國，供美國建設軍事基地。2 名參會官員將這一安排比作英國在賽普勒斯的基地，後者被視為英國領土。

這一突然轉向引發市場大幅反彈，正如摩根大通交易部門此前預測的那樣。但格陵蘭和丹麥方面對協議細節仍存在困惑，部分格陵蘭政治人物對未參與談判表示強烈不滿。

《紐約時報》援引 3 名熟悉討論情況的高級官員稱，該協議構想由北約秘書長呂特提出。呂特是荷蘭前首相，被認為與川普關係密切。協議的核心是丹麥將格陵蘭島上的小塊土地主權移交給美國，供美國建設軍事基地。

北約秘書長馬克·呂特在達沃斯大會上穿梭協調，希望能和平解決美國與歐洲對格陵蘭的衝突。 圖：翻攝自 X NiKITa

川普拒絕透露協議具體細節，但表示他「假設」丹麥已經參與了可能涉及格陵蘭的協議討論。他還表示，格陵蘭威脅是一場貿易戰。

摩根大通此前在分析中指出，最可能的結果是達成一項談判安排，擴大美國在該地區的安全和經濟存在，並解決美國聲明的目標——加強北極安全態勢、增強導彈防禦預警能力以及獲取格陵蘭自然資源——同時丹麥保留主權。

摩根大通認為，出售不太可能，因為美國不需要正式的領土控制就能實現既定目標，而且似乎很難獲得丹麥和格陵蘭的批准。入侵則是極端尾部風險，原因不止一個：在選民中民調表現極差，而且不用說，這將比北極冰融化得更快地瓦解北約。

南格陵蘭庫亞萊克市（Kommune Kujalleq）市長拉斯穆森（Malene Vahl Rasmussen）向美國發出不滿的公開信。 圖：翻攝自 Malene Vahl Rasmussen 臉書

格陵蘭和丹麥對這一突然宣佈的反應複雜。丹麥外交部長拉斯穆森 Lars Løkke Rasmussen 表示，這一天的結束比開始時要好。「今天早上我們面對的是一位不排除用武力奪取格陵蘭的總統。現在他說不會用武力奪取格陵蘭，」拉斯穆森對丹麥電視台《TV 2》表示。他稱這創造了「一線希望」。

但格陵蘭政治人物對未參與談判表達強烈不滿。格陵蘭籍丹麥議員 Aaja Chemnitz 在臉書上發文稱：「」"我們這些天在川普聲明中看到的完全荒謬。北約絕對沒有授權在沒有我們格陵蘭參與的情況下談判任何事情。」、「沒有我們的參與，就不要談論我們的事，」她說 : 「這正在製造徹底的混亂。」

