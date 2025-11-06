格鬥教練求愛不成竟性侵女學員！還恐嚇威脅遭判刑

新北市發生一起格鬥教練性侵女學員的案件。根據法院判決書內容顯示，化名阿力的格鬥教練，原本負責教導女學員小美格鬥技巧，卻在教學過程中對學員產生愛慕之情。

阿力對小美展開追求攻勢，然而最終未能獲得對方的青睞，求愛以失敗告終。面對感情挫折，阿力並未選擇放手，反而心生不甘，開始策劃報復行動。

2023年2月某日深夜，阿力以「有要事須在隱私處所相談」為由，將小美約出見面。當小美赴約後，阿力隨即露出真面目，不顧對方的反對與抗拒，強行將她拉進旅館房間內。在旅館房間裡，阿力對小美實施性侵，最終得逞。

這起性侵案件發生後，阿力的行為並未就此收斂。事發後約10天，阿力直接前往小美的住所，當面對她說出多項恐嚇言語。根據法院紀錄，阿力曾說「我恨不得殺了妳」、「要拉妳一起去跳樓」、「拉妳去撞捷運」等充滿威脅性的話語。

除了當面恐嚇外，阿力還透過通訊軟體持續騷擾小美。他多次傳送恐嚇訊息，其中包括「妳這輩子別想離開我」等要脅內容，企圖控制小美的人身自由，讓她活在恐懼陰影之中。

面對阿力接二連三的恐嚇威脅，小美的日常生活完全被打亂，精神壓力達到臨界點。在忍無可忍的情況下，小美終於鼓起勇氣向警方報案，尋求法律保護。

警方接獲報案後立即展開調查，將阿力移送法辦。在司法程序中，阿力對於小美指控的所有犯行全數坦承不諱，包括強制性交以及多次恐嚇等罪行。

新北地方法院法官在審理本案後，認定阿力的行為已構成強制性交罪以及2項恐嚇危害安全罪。法官考量案情的嚴重性，以及對被害人造成的身心創傷，最終做出判決。

根據判決結果，阿力因強制性交罪被判處有期徒刑2年，另外2項恐嚇危害安全罪則分別判處2個月有期徒刑。這項判決凸顯司法對於性侵及恐嚇犯罪的零容忍態度。

這起案件再次提醒社會大眾，師生之間應保持適當的界線。教練與學員的關係建立在專業教學基礎上，任何逾越分際的行為都可能觸犯法律。同時，面對騷擾或威脅時，受害者應勇於尋求協助，透過正當管道保護自身安全。

