格鬥界天菜三浦孝太來台，最愛的台灣食物竟然是這個！神似許光漢和朴寶劍綜合體+精實身材圈粉百萬

體壇「神顏」總是特別令人矚目，其中日本的格鬥界新星——三浦孝太（Kota Miura）不僅因為一場場熱血沸騰的比賽受到關注，更因為那張融合了清澈、無辜與帥氣的「犬系臉蛋」一夜爆紅。許多網友驚呼某些角度神似韓國男神朴寶劍，笑起來的陽光氣息又帶著幾分許光漢的少年感。然而，當他站上格鬥擂台，脫下上衣露出精實的肌肉、眼神瞬間變得專注而凌厲時，這種巨大的「反差萌」魅力，更是讓他IG粉絲數直線飆升，成為跨越體育與時尚界的新寵兒。

三浦孝太因日本養髮品牌 SILK THE RICH 來台，他分享平時自己算是很注重外在打理的類型，三浦孝太表示：「 護髮油讓我感受到的不只是髮絲的照護，更是一種日常對自己的呵護與療癒」。

另外他也與我們分享每天都會固定健身運動，飲食方面因運動員不能太瘦所以盡量保持均衡，上次來台灣吃到火鍋覺得超級好吃希望之後能特地來飛來台灣吃火鍋。

頂著最強光環！出身「國寶級」體育世家

三浦孝太的爆紅，首先來自他那令人無法忽視的顯赫家世。他的父親是日本「國寶級」足球傳奇——三浦知良 (King Kazu)，截至2023年，三浦知良是世界現役最老的職業足球員，亦擁有最高齡進球的金氏世界紀錄。而三浦孝太媽媽是三浦理佐子是知名模特兒兼演員，哥哥三浦獠太也是一名演員活躍於演藝圈。身為「最強星二代」，三浦孝太從小就備受關注，也曾一度被期望繼承父親的衣缽踏上足球之路。

捨棄足球轉戰血脈賁張的格鬥擂台一樣爆紅

三浦孝太原本對足球也極有天份，但後轉往研究第二喜歡的格鬥，他的母親起初極力反對，不願見到兒子走上這條充滿受傷的道路。但三浦孝太展現超乎外表的堅毅，堅持自己的選擇，並加入了知名的格鬥健身房「BRAVE」接受專業訓練，決心用實力證明自己。

驚艷出道戰：「一戰成名」的TKO

三浦孝太的職業首秀，無疑是充滿戲劇性的。2021年底，他在日本知名的格鬥盛事「RIZIN」迎來了生涯第一場比賽。頂著巨大壓力和萬眾矚目登場的他，並沒有讓觀眾失望。比賽開始僅僅三分鐘，他就以強而有力的連續攻擊，最終以TKO（技術性擊倒）的壓倒性勝利，拿下了出道戰的勝利。這場勝利不僅展現了他的格鬥天賦，他激動落淚的畫面更是瞬間融化了所有觀眾的心，讓他一戰成名。

顏值即正義？「犬系臉蛋 + 魔鬼身材」的巨大反差

真正讓三浦孝太跨越體育圈、在全亞洲爆紅的是他極具反差的個人魅力。身高175公分的他看起來是個靦腆、無害的鄰家大男孩，清秀的五官、乾淨的氣質，讓他被貼上了「犬系神顏」、「格鬥界許光漢＋朴寶劍」的標籤。然而一旦進入比賽狀態，他那精實的腹肌、發達的背肌與專注的眼神，又散發出強烈的荷爾蒙。這種「天使臉孔」與「魔鬼身材」的完美結合，讓他迅速成為時尚雜誌、廣告代言的新寵兒，人氣甚至超越了許多一線明星。

