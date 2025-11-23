格鬥遊戲社群賽BeePro Cup《餓狼傳說》項目ZJZ兩度惜敗ET屈居亞軍，曝因在嘗試新角色

由台灣格鬥遊戲圈泰斗 Gamerbee 舉辦的社群電競賽事 BeePro Cup 今（23）天進入最後的總決賽階段，《餓狼傳說：群狼之城》項目中同樣來自台灣的兩位頂尖選手 ET 與 ZJZ 連續碰頭兩次，上演十局精彩刺激的對決，最後 ZJZ 連續兩次以一燈之差惜敗對手，屈居亞軍。賽後 ZJZ 也接受 Yahoo奇摩遊戲電競的專訪，談到自己這次的確是在嘗試新角，也聊到面對稍晚的《快打旋風6》賽事，他是如何同時準備兩個項目比賽的。

(Credit:記者拍攝)

Yahoo奇摩遊戲電競：這次來參加社群賽事 Bee Pro Cup的感覺覺得怎麼樣呢？

T1 ZJZ：感覺很不錯呀！也可以看到很久沒看到的老朋友，住台南的、台中的都會上來一起玩呀！

Yahoo奇摩遊戲電競：今天您與 ET 連續對決兩次，打滿了十局，如何評價今天的兩場對局？

T1 ZJZ：我覺得還行，但我覺得我對普莉查這個角色還不夠熟，發揮就還 OK 吧！就想說之前都玩雙葉螢，這次來玩玩看別隻角色。

Yahoo奇摩遊戲電競：您在不同的格鬥遊戲項目都獲得了成功，待會也還有《快打旋風6》的比賽，在這些不同的項目之間，是如何切換自己的狀態的？

T1 ZJZ：可能就打之前要熱手、摸一下，不然有時候上一場在打《格鬥天王》，下一場再打《快打旋風》的話會指令不同按錯之類的。

Yahoo奇摩遊戲電競：你今天也要連續參賽兩個不同的項目，是如何同時準備的呢？會感到挑戰嗎？

T1 ZJZ：主要是今天兩場比賽之間隔了蠻長一段時間的，所以我現在就能開始準備《快打旋風6》，就其實還好吧。

Yahoo奇摩遊戲電競：加入T1這種大戰隊的最不同之處？

T1 ZJZ：可能就是他們會幫忙訂機票、處理住宿之類的，也有戰隊經理來幫忙翻譯，在比賽時會幫忙這樣。

Yahoo奇摩遊戲電競：既然你現在加入了 T1 戰隊，我想特別問說，你的「同事」Faker 說年紀並不是影響他實力的最主要因素，而我們也能看到格鬥遊戲的電競選手年齡確實也相比其他項目來說更大，那麼你會如何看待年紀的影響，是否真的會影響到電競選手狀態與職業生涯？

T1 ZJZ：我覺得會影響到的可能就反應而已，但反應這件事是可以透過重複練習練出來的。有時可能會真的來不及反應，但透過重複練習就能預判到狀況了，所以有時候練得很多、打很多比賽，經驗豐富的選手就能預判發生的狀況。然後還有心態問題吧，老將就比較不容易緊張，而年輕選手更容易失誤。

Yahoo奇摩遊戲電競：雖然你現在已經 30 歲了，但在格鬥遊戲中還是屬於「年輕選手」，那麼今天在面對 ET 這樣較為年長、經驗更豐富的選手時，會如何克服這中間的差距？

T1 ZJZ：可能就練更多一點吧，因為我其實也有蠻多比賽經驗的，所以就多練習而已。

Yahoo奇摩遊戲電競：以前你說過你會擔心台灣格鬥遊戲有沒有年輕一輩的選手，怕有斷層問題，那麼現在怎麼看 Hope 在亞青運的《快打旋風6》拿下銀牌呢？

T1 ZJZ：我覺得很不錯阿，像是 Hope、又剛、JT 的阿賢這些人都很強，而且都很年輕，今天的《餓狼傳說》項目也有smallcat喵囿也很不錯啊，所以我覺得很好！

Yahoo奇摩遊戲電競：怎麼看待 Bee Pro Cup 這類社群賽事的存在與重要性呢？

T1 ZJZ：我覺得就比較容易凝聚台灣社群的氣氛之類的，有辦比賽時 GG 群、快打社群、KOF 社群都會比較活絡，也比較容易凝聚大家。

Yahoo奇摩遊戲電競：對於明年的職業賽季，你有什麼期待呢？

T1 ZJZ：當然是希望最好是能拿冠軍，希望成績能穩定，最好是《餓狼傳說》跟《格鬥天王》都能拿冠軍。

Yahoo奇摩遊戲電競：你會如何給 Hope 這些年輕一輩的選手，什麼樣的建議呢？