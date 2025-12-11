格鬥電競盛會EVO 2026項目公布！《2XKO》等新遊戲入選 但「1款老牌項目」卻沒了
對於格鬥遊戲圈來說，每年最重要的賽事就是 7~8 月間舉行的 Evolution Championship（EVO），匯聚了全球熱門的格鬥遊戲項目，也吸引所有項目的選手們一起同台競技，決定誰是當年的最強者。而明年的 EVO2026 將重返美國拉斯維加斯，一連舉辦三天囊括《快打旋風6》、《鐵拳8》等 11 個電競項目，而讓人感到意外的是，老牌 EVO 項目《真人快打》這次沒有入選，反而讓已經推出十年的老牌項目《蒼翼默示錄：神觀之夢》回歸，以及 Riot Games 的《2XKO》加入 EVO 競賽中。
全球最大格鬥遊戲賽事 EVO 日前確認明年 EVO2026 的參賽項目：
《快打旋風6》
《鐵拳8》
《2XKO》
《Guilty Gear -STRIVE-》
《碧藍幻想 Versus -RISING-》
《餓狼傳說：群狼之城》
《夜下降生2》
《Invincible VS》
《VR快打5 R.E.V.O》
《蒼翼默示錄：神觀之夢》
《Vampire Savior》
而與去年相比，除了老牌項目《真人快打》今年缺席外，《2XKO》、《Invincible VS》、《VR快打5 R.E.V.O》、《蒼翼默示錄：神觀之夢》等像是都是新加入 EVO2026 的，此外還有今年大放異彩的《餓狼傳說：群狼之城》也將登上賽事舞台。EVO2026 預計將於 6 月 26 到 28 日在美國拉斯維加斯登場，吸引全球格鬥遊戲社群一起共襄盛舉這場年度盛事。
