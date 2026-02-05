栽培多年「一炮而紅」 苗栗造橋談文火車站炮仗花步道盛情迎賓
〔記者蔡政珉／苗栗報導〕不少民眾喜歡欣賞、拍攝宛如橘紅色瀑布垂掛護欄、牆邊的炮仗花，苗栗縣欣賞炮仗花景點向來以苗栗銅鑼炮仗花海公園名聞遐邇，不過，造橋鄉公所近年來打造談文社區，並結合既有的談文火車站成為「談文學」景點，鄉公所也在談文學步道上栽種炮仗花，今年大規模盛開約150公尺，造橋鄉長徐連斌表示，賞花期至少可至2月中旬，歡迎民眾假日、春節可至談文車站欣賞美景。
徐連斌指出，鄉公所之前在談文車站附近開始栽種炮仗花，今年大規模「爆發」盛開，吸引遊客前往造訪拍照，也成為新景點；徐連斌也說，沿談文學步道可欣賞村民多年來自發打造的文學廊道、婚姻福字步道等，自然與人文景觀結合，更添藝術美感，且民眾拍照還能拍攝鐵道與炮仗花同框景色。
由於今年談文火車站炮仗花「開」出名氣，吸引遊客，徐連斌說，一串串金黃色花朵盛開，宛如喜氣洋洋的春節炮竹在春節前後綻放顯得更耀眼，但提醒遊客前往賞景時注意勿架設三腳架拍攝、拍照時請留意周邊動線、保留通行空間，讓大家皆能輕鬆賞花。
