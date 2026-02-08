栽贓、污衊史明？吳沛憶：希望網路上流傳的《世紀血案》劇本不是真的

記者李鴻典／台北報導

電影《世紀血案》近期殺青，引發爭議。民進黨立委吳沛憶說，真心希望網路上流傳的《世紀血案》劇本不是真的。實在無法想像到了2026年，還會出現如此荒謬的污衊。

電影《世紀血案》近期殺青，引發爭議。（圖／費思兔文化娛樂股份有限公司提供提供）

吳沛憶指出，在1983年，國民黨政權就企圖把林宅血案的兇手栽贓給已故的史明歐吉桑。沒錯，荒謬至極，威權時代當權者就是這麼荒謬。想把殺人犯罪栽贓給民主鬥士史明的正是當年的情治單位，而情治單位正是林宅血案最可能的行凶者。

​她表示，真心希望網路上流傳的《世紀血案》劇本不是真的。實在無法想像到了2026年，還會出現如此荒謬的污衊。

​有些人企圖扭曲史實，有些人沒機會認識歷史，有些人一直在阻擋下一代記憶歷史。這些都在在敦促我們，為什麼必須記得歷史，為什麼要推動轉型正義。

​吳沛憶提到，台灣民間真相與和解促進會曾出版《記憶與遺忘的鬥爭：臺灣轉型正義階段報告》，轉型正義就是記憶與遺忘的鬥爭。為了替加害者粉飾，總有人要你遺忘，至今還企圖扭曲記憶。

​吳沛憶說，在大學的時候，第一次閱讀關於林宅血案的文字，「我的眼淚無法停止」。

​「也許你還不清楚林義雄先生遭遇的悲與痛，不曾聽過林游阿妹女士、年僅7歲的林亮均與林亭均，還有當時才9歲，被刺穿身體、喊著好痛的林奐均。​我真心希望這次事件能成為更多人認識我們自己的歷史的契機」。

​林宅血案的現場義光教會，在去年被列為「具轉型正義意涵場址」。吳沛憶說，​如果你一直不知道什麼是轉型正義，現在你可以試圖去了解。如果你一直不知道為什麼政府應該推動轉型正義歷史研究及教育工作，現在你應該知道了。

​如果你去看立法院的紀錄，你會知道是哪個政黨一直在阻撓政府推動轉型正義教育。吳沛憶強調，記憶與遺忘從來都是鬥爭，我們要很努力，才能對抗遺忘。

民進黨立委郭國文表示，他想到頭來，社會總有一些道德底線，而這個底線就是《世紀血案》這部電影一日都不能上映。這部電影從頭到尾就是拿來污辱台灣歷史、污辱民主前輩林義雄先生、污辱所有在白色恐怖時期拿自己生命為追求自由的民主鬥士。

​郭國文說，促轉會先前已公布，針對林宅血案的調查報告，甚至監察院也糾正也提出糾正案，以當年警總為主的等情治單位組成「三O七會報」，不當介入司法，甚至還放話媒體，要把罪嫌推給黨外人士，其中一位曾被放話者，就是有充分不在場證據的游錫堃院長。

​郭國文表示，警總當初包庇自己人，隱匿證據、還藉此大量清查黨外人士，都已經是國家公開的調查資料。涉案如此深的警總，那由當時警總發言人後代來拍攝電影，自行詮釋這場慘案，甚至意圖將兇手指向史明，真的是在挑戰大家道德的底線！

​郭國文強調，林家血案是台灣民主運動的慘痛事件，凸顯威權政府下，可以做出多麼的泯滅人性的事。如今台灣已獲得自由民主制度，想請大家一同抵制這部羞辱歷史的電影。

民進黨台中市議員黃守達則指出，史明歐吉桑說過：「要先做一個好的人，再成為台灣人。」他認為這句話的意思是：不管是什麼樣的政治立場或意識形態，都不能泯滅人性尊嚴。

黃守達指出，電影《世紀血案》在缺乏研究、調查、溝通的前提下，拍攝了林宅血案，現在更傳出劇本影射了史明與林宅血案的關聯。

黃守達說，1980年2月28日林宅血案發生，受限於國民黨威權體制的阻礙，至今司法仍未能還家屬一個公道。事過境遷證據滅失，可預見的未來恐怕還是找不到真相。

從案件偵辦過程，更可窺見國民黨威權體制剷除政治異己之粗殘與怪誕。不僅當時名列黑名單流亡日本的史明，被情治人員用假消息栽贓；人類學家家博（J. Bruce Jacobs）與游錫堃都曾經被影射為嫌犯，在黨國媒體的操作下，整起案件被導往台獨集團內鬨的方向。

對自由民主憲政秩序的敵人來說，重點不是什麼是真相，重點是使人不在乎什麼是真相。黃守達提到，創作倫理、妨害名譽、轉型正義種種爭議湊在一起，這部電影以這樣的方式問世絕非偶然。威權體制的影響還在持續，而且顯然找到了新的贊助者。

