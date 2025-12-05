桂冠攜全家華碩 打造健康生態圈

2025年台灣迎來超高齡化社會，長者營養攝取不均衡與備餐不便，已成全民健康照護的隱性危機。為回應高齡化浪潮下的生活挑戰，在經濟部產業發展署的指導與支持下，桂冠實業聯手全家便利商店與華碩電腦，日昨在台灣醫療科技展舉辦成果記者會，發表「健康生態圈」合作亮點。結合智慧科技、便利商店通路與營養飲食三大產業能量，讓健康行為不再停留在紀錄，而是實踐成為日常，宣告開啟台灣高齡健康管理的創新生態。

過去，高齡健康管理多停留於生理數據紀錄或醫療端追蹤，加上長輩多數對於機器操作不熟悉，經常讓健康記錄半途而廢，能夠依循健康數據落實到日常飲食的更是少數。「我們希望讓健康不再只是被提醒的概念，而是能真正落實在每一餐裡。」桂冠實業營銷副總王振宇表示，「在超高齡社會中，家庭最需要的不是複雜的知識，而是簡單、做得到、吃得下的營養解方。」

廣告 廣告

因此，健康生態圈整合了三方專業技術，將「從數據到餐桌」的健康行為落實為可執行的日常習慣。華碩健康小站負責量測血壓、血氧、體脂、心率等關鍵指標，並將資料安全串接至「全家」APP，由AI模型分析生成個人化營養建議。使用者可直接透過「全家」APP進行健康管理、家人數據共享，並依建議選購由桂冠營養研究室研發的均衡餐食，實現「量測、分析、選購」的完整行動路徑。「我們希望讓健康行為變得簡單」全家便利商店E-Retail事業本部副本部長王啟丞表示。「透過科技與通路串聯，民眾不僅能即時掌握健康狀況，也能在熟悉的購物場景中完成健康管理，讓便利商店成為最貼近日常的健康入口。」

在這場跨界合作中，華碩將量測、紀錄、分析技術延伸至家庭場域，推出「健康小站」設備，整合多項量測功能並以簡易操作介面，協助長者與照護者更直覺掌握健康趨勢。華碩遠距健康事業部總經理許萬寶表示，「對許多忙碌的家庭照護者而言，最大的挑戰不是照顧，而是不知道家人的健康何時出現變化。我們希望透過科技，讓健康資訊自動串接、可視化呈現，讓家屬無論身在何處，都能安心掌握長輩狀況，也讓量測數據不只被紀錄，而能轉化為具行動力的健康管理依據。」12月4日至7日，桂冠營養研究室亦於台灣醫療科技展推出新品體驗活動，現場更有醫師、營養師等專家講座，邀請民眾親臨體驗，一起從餐桌開始實踐健康生活。