桂冠攜全家、華碩 打造「健康生態圈」

▲由左至右分別為成桂冠實業營銷副總王振宇、華碩遠距健康事業部總經理許萬寶、全家便利商店E-Retail事業本部副本部長王啟丞。（圖／記者李青縈攝）

[NOWnews今日新聞] 超高齡社會來襲，長者營養攝取以及備餐變成重要一環。食品廠桂冠與全家、華碩合作，結合智慧科技、便利商店通路與營養飲食三大產業能量，發表「健康生態圈」；讓民眾獲得生理健康數據後，生成個人化營養建議，透過APP選購均衡餐時，把「從數據到餐桌」的健康行為落實為可執行的日常習慣。

過去高齡健康管理，多停留於生理數據紀錄或醫療端追蹤，加上長輩多數對於機器操作不熟悉，經常讓健康記錄半途而廢。桂冠實業營銷副總王振宇表示，照顧者雖然了解正確照護方式，但難持之以恆，因此希望做到簡單、做得到、吃得下的營養解方。

健康生態圈整合了三方專業技術；華碩健康小站負責量測血壓、血氧、體脂、心率等關鍵指標，並將資料安全串接至「全家」APP，由AI模型分析生成個人化營養建議。使用者可直接透過「全家」APP中，提供的建議選購由桂冠營養研究室研發的均衡餐食。

全家便利商店E-Retail事業本部副本部長王啟丞表示．透過科技與通路串聯，民眾不僅能即時掌握健康狀況，也能在熟悉的購物場景中完成健康管理，讓便利商店成為最貼近日常的健康入口。

華碩遠距健康事業部總經理許萬寶表示，「對許多忙碌的家庭照護者而言，最大的挑戰是不知道家人的健康何時出現變化。希望透過科技，讓健康資訊自動串接、可視化呈現，讓家屬無論身在何處，都能安心掌握長輩狀況，也讓量測數據不只被紀錄，而能轉化為具行動力的健康管理依據。」

健康生態圈推出至今近半年，本次專案也邀集40組含高齡長者的家庭參與健康行為驗證計畫，結果顯示，定期進行健康量測比例由43%提升至95%；參與者在熟悉操作後，華碩健康小站自主使用率達87%，其中71.8%民眾認為有實際幫助且有意願持續使用，顯示長者族群對科技應用的接受度明顯提升，總體用戶整體滿意度達100%，其中桂冠營養研究室產品的便利性與口感方面滿意度皆高達九成以上。

