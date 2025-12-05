桂冠攜手全家、華碩打造高齡健康生態圈 整合健康數據與 AI 建議
【警政時報 薛秀蓮／台北報導】2025年台灣迎來超高齡化社會，長者營養攝取不均衡與備餐不便，已成全民健康照護的隱性危機。為回應高齡化浪潮下的生活挑戰，在經濟部產業發展署的指導與支持下，桂冠實業聯手全家便利商店與華碩電腦，昨日（12/4）在台灣醫療科技展舉辦成果記者會，發表「健康生態圈」合作亮點。此次跨界合作整合智慧科技、便利商店通路與飲食研究，希望以更簡化的方式協助民眾在日常生活中培養健康相關的自我管理習慣。
過去，高齡健康管理多停留於生理數據紀錄或醫療端追蹤，加上長輩多數對於機器操作不熟悉，經常讓健康記錄半途而廢，能夠依循健康數據落實到日常飲食的更是少數。「我們希望讓健康不再只是被提醒的概念，而是能以更易行的方式融入每一天。」桂冠實業營銷副總王振宇表示，在高齡化社會中，家庭照護需求增加，而能以簡單方式落實的生活支持工具，成為許多家庭共同的期待。
此次健康生態圈整合三方技術，打造「量測—資訊整理—商品選擇」的日常使用路徑。華碩健康小站提供血壓、血氧、體脂、心率等基礎量測功能，並安全串接至「全家」APP，協助民眾於熟悉的數位環境查看整理後的資訊。同時，使用者亦可在 APP 中管理家人的健康資訊，並依生活需求選購由桂冠營養研究室推出的餐食品項。「我們希望讓健康行為更容易融入日常。」全家便利商店 E-Retail 事業本部副本部長王啟丞說明，透過科技與通路的結合，可讓民眾在熟悉的購物場景中進行便利的健康相關操作。
在這場跨界合作中，華碩將量測、紀錄、分析技術延伸至家庭場域，推出「健康小站」設備，整合多項量測功能並以簡易操作介面，協助長者與照護者更直覺掌握健康趨勢。華碩遠距健康事業部總經理許萬寶表示，「對許多忙碌的家庭照護者而言，最大的挑戰不是照顧，而是不知道家人的健康何時出現變化。我們希望透過科技，讓健康資訊自動串接、可視化呈現，讓家屬無論身在何處，都能安心掌握長輩狀況，也讓量測數據不只被紀錄，而能轉化為具行動力的健康管理依據。」 於飲食面向，桂冠營養研究室則以飲食研究為核心，推出便利型餐食，如波隆那肉醬義大利麵等新品，提供多種適合忙碌家庭的餐食選項。
此款商品也是桂冠營養研究室首次進入大型零售通路的代表性餐點，象徵品牌在飲食相關領域的延伸布局。 本次專案共邀集40組含高齡長者的家庭參與健康行為驗證計畫，結果顯示，定期進行健康量測比例由43%提升至95%，參與者在熟悉操作後，華碩健康小站自主使用率達87%，其中71.8%民眾認為有實際幫助且有意願持續使用，顯示長者族群對科技應用的接受度明顯提升，總體用戶整體滿意度達100%，其中桂冠營養研究室產品的便利性與口感方面滿意度皆高達九成以上。由跨產業攜手打造的健康生態圈，不僅讓照護者與長者都能更主動參與健康管理，也展現出科技、通路與食品產業跨界整合的潛能。
12 月 4 日至 7 日，桂冠營養研究室亦於台灣醫療科技展展出新品並提供體驗活動，並邀請多位飲食研究者與相關領域講者分享日常飲食與生活習慣議題，讓民眾能獲得更多實用資訊。
