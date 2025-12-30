桂冠攜手台積電 JASM熊本廠歲末送暖

冬至是台灣節慶文化中象徵團圓與祝福的重要日子。延續2024年的冬至暖心吃湯圓，今年桂冠再度攜手台積電JASM（Japan Advanced Semiconductor Manufacturing）熊本廠人力資源部，於日本熊本縣JASM熊本廠在日昨兩天舉辦「冬至吃湯圓」活動，為遠赴海外工作的台灣同仁與日本在地員工，帶來一碗熟悉卻別具意義的冬至湯圓，讓冬日的台積電JASM熊本廠添增一份來自台灣家的溫度。

在2024年12月16日桂冠首次與台積電慈善基金會合作，桂冠王亞倫董事長和台積電慈善基金會張淑芬董事長一起至日本熊本縣菊陽町社區送餐給長輩，也在台積電JASM熊本廠餐廳舉行台日文化交流活動，讓熊本廠同仁有台日湯圓文化交流，今年桂冠持續與台積電JASM熊本廠人力資源部合作，關注海外同仁的生活，並相信「文化」與「情感連結」同樣是企業照顧的重要一環，因此今年再次以台灣最具意義的冬至節氣，透過一碗湯圓，傳遞溫暖與陪伴。攜手桂冠實業將湯圓送至熊本JASM廠，JASM廠區於2025年12月19日及12月22日兩天，將象徵「圓滿、團圓」的湯圓，提供廠內台灣與日本同仁一同享用。

桂冠長年深耕台灣飲食文化，並持續以「好好說頓飯」用一頓飯拉近人與人之間的距離，作為企業品牌的核心信念。今年再度與台積電慈善基金會及台積電JASM熊本廠人力資源部合作，正是希望透過食物的溫暖力量，讓在海外努力打拼的台灣同仁，同時也讓不同文化背景的日籍夥伴，在共享湯圓的時刻，建立更深的情感連結。

對於JASM員工而言，這碗湯圓不只是節慶美食，更是一份被記得、被照顧的感受。台灣同仁分享，在異鄉工作之際，能在冬至這天吃到熟悉的湯圓，彷彿回到台灣；而日本同仁也表示，透過這樣的文化交流，更能理解台灣同仁對於節日與家庭的重視。

桂冠連續兩年於台積電JASM熊本廠舉辦冬至活動，正是一項溫柔卻深刻的行動示範--讓企業關懷不只停留在制度與資源，更透過一碗湯圓，把台灣文化的溫度，真實地送到海外員工心中。未來雙方也將持續透過其他合作，用台灣飲食文化溫暖台積電JASM熊本廠。

