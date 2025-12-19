桂冠湯圓「DINOTAENG聯名」限定開賣！全聯、超商湯圓優惠出爐

周末就要迎來一年一度的冬至，冬至要吃湯圓也要很可愛！今年2025年必追的新品湯圓，從桂冠最新聯名韓國人氣「DINOTAENG」，到顛覆傳統推新品「粿系」湯圓系列以及爆漿鹹湯圓等，讓冬至變得更加有趣！

週末將迎來一年一度冬至，快到全聯、大全聯，鹹甜口味一次滿足！（圖／全聯提供）

全聯／大全聯

桂冠推出聯名韓國人氣IP「DINOTAENG」的湯圓新品，以話題十足的「提拉米蘇口味」在社群引發討論。全聯同步推出「呆萌町一起吃湯圓組」，隨機附贈可愛造型湯匙，12/21前多款湯圓商品推出限時優惠。

桂冠嚴選義大利馬斯卡彭起司、UCC咖啡粉與可可等食材製作提拉米蘇湯圓，外皮帶有淡淡咖啡香，不論煎、煮、炸都能吃出經典提拉米蘇的細緻美味。12/21前「桂冠 提拉米蘇/紫糯米芋泥/焦糖布丁湯圓（10入）」每盒69元。

冬至小確幸！桂冠湯圓 X DINOTAENG聯名組合限定開賣。（圖／全聯提供）

全聯加碼推出「呆萌町一起吃湯圓組」，每盒內含「芝麻包餡小湯圓」與「花生晶彩小圓子」2種口味，還隨機附贈「DINOTAENG」造型湯匙，12/21前每盒159元。另有「桂冠 晶彩小圓仔 春水堂紅茶拿鐵/芝麻/花生（300g）」每包69元，其中紅茶拿鐵口味散發濃郁紅茶及奶香。

Kenji健司湯圓結合傳統粿文化與湯圓創新，推出以草仔粿外皮包入濃黑芝麻餡，Q度神還原「粿」口感；紅龜粿湯圓則是桃紅色外皮包入濃郁花生餡，吃得到真材實料花生顆粒。12/21前「Kenji健司 濃醇芝麻草仔粿湯圓/香濃花生紅龜粿湯圓（8入）」每包59元。

傳統又創新！草仔粿、紅龜粿化身湯圓，冬至嚐鮮不能錯過。（圖／全聯提供）

鹹湯圓方面，「蒸薦康 御賞大福圓-爆漿鹹湯圓（8入）」採用六道磨米工序打造Q彈米香外皮，金勾蝦與台灣豬肉爆炒入餡，12/21前單包169元，第2件5折，平均每包126.5元。「佳味食品鹹湯圓 客家/海味（8粒）」新推出海味鹹湯圓，內餡主打鮮而不膩的魚肉和滑溜海帶，12/21前每包100元。

「蒸荐康御賞大福圓 爆漿鹹湯圓」以金勾蝦與台灣豬肉爆炒入餡；「佳味食品海味鹹湯圓」內餡則主打鮮而不膩的魚肉和滑溜海帶。（圖／全聯提供）

OKmart

OKmart於12月19日至12月21日推出冬至暖食與會員週末超值優惠，搶攻暖食與採買商機。根據市場統計，全台冷凍湯圓市場規模已達3.2億元，平均每戶一年購買超過4盒，冬至前後是銷售高峰。

OKmart即日起至12月31日推出冬至限定優惠，桂冠湯圓系列任選2件8折、3件75折。（圖／OKmart提供）

OKmart因應冬至期間購買需求，即日起至12月31日推出冬至限定優惠，桂冠湯圓系列（花生／芝麻／鮮肉）任選2件8折、3件75折。鍋物系列同步享任選2件92折、3件88折，桂冠貢丸也以優惠86元嚐鮮，甜鹹一次滿足。

除冬至商機外，OKmart瞄準週末餐飲商機，於12月19日至12月21日推出「會員週末限定超值選」。隨緣沙茶豆腐湯麵買1送1，原價39元；百吉大雪糕任選2件59元，包含蘇打100g、布丁100g、巧克脆皮78g等口味，原價35元；百吉×COCO奶茶兄弟雪糕100g特價29元，原價35元，成為追劇、聚餐後的高人氣補給選項，帶動週末人流與即時消費。

OKmart於12月19日至12月21日推出「會員週末限定超值選」。（圖／OKmart提供）

萊爾富

萊爾富貼近消費者冬至飲食習慣，精選多款應景湯圓、暖身補湯與人氣熟食。即日起至12月31日推出全系列湯圓任選2件8折、3件75折優惠，並攜手全國漁會推出三款微波即飲暖心湯品，讓忙碌的現代人也能輕鬆準備冬至美味。

萊爾富即日起至12月31日推出全系列湯圓任選2件8折、3件75折優惠。（圖／萊爾富提供）

萊爾富提供多元口味選擇，其中「健司」顛覆傳統推新品粿系湯圓系列，透過特殊工法製成，耐煮不易破，外皮Q彈細緻，完整還原傳統「粿」的口感。「健司濃醇芝麻草仔粿湯圓」內餡濃黑芝麻爆漿流心，香氣濃郁；「健司香濃花生紅龜粿湯圓」則能吃到真材實料的花生顆粒，口感滑順厚實，甜鹹皆宜。

另有桂冠聯名韓國人氣IP DINOTAENG的「提拉米蘇湯圓」，以及三麗鷗爆紅明星美樂蒂×Kuromi週年限定包裝的「紫糯米芋泥湯圓」，從經典到創新陪伴消費者甜蜜迎接冬至。

桂冠聯名韓國人氣IP DINOTAENG的「提拉米蘇湯圓」，以及三麗鷗爆紅明星美樂蒂×Kuromi週年限定包裝的「紫糯米芋泥湯圓」。（圖／萊爾富提供）

因應冬至進補需求，萊爾富攜手全國漁會推出三款微波即飲的暖心湯品。麻油鱸魚湯售價85元，選用香氣濃郁的麻油搭配薑片提味，暖胃不膩；藥膳鱸魚湯售價85元，以溫補藥膳材料慢燉，口感溫潤，鱸魚湯系列單件79元、任2件145元；澎湖海菜魚丸湯單件59元、2件99元，湯頭清甜、魚丸Q彈，大人小孩都能輕鬆享用。

冬至團圓就到萊爾富！湯圓、補湯 暖心暖胃一次備齊。（圖／萊爾富提供）

為滿足民眾冬至「加菜」需求，萊爾富即日起全新上市「煙強」香腸，售價45元。嚴選國產豬肉製作，高含肉率帶來紮實口感，每一口都能品嚐到飽滿肉汁與濃厚肉香。不論是搭配蒜頭、切片配湯，或作為冬至餐桌上的一道暖心配角，都格外對味。

此外，即日起至2025年12月31日持聯邦信用卡、金融卡、HiPay綁定聯邦信用卡、iPASS MONEY APP綁定聯邦信用卡至萊爾富消費天天享不限金額5%現折，現折金額以元為單位，元以下尾數一律捨去。

萊爾富即日起全新上市「煙強」香腸(售價45元)，為冬至增添濃濃年節氣息。（圖／萊爾富提供）

