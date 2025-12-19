桂冠湯圓「DINOTAENG聯名」限定開賣！全聯、超商湯圓優惠出爐
周末就要迎來一年一度的冬至，冬至要吃湯圓也要很可愛！今年2025年必追的新品湯圓，從桂冠最新聯名韓國人氣「DINOTAENG」，到顛覆傳統推新品「粿系」湯圓系列以及爆漿鹹湯圓等，讓冬至變得更加有趣！
全聯／大全聯
桂冠推出聯名韓國人氣IP「DINOTAENG」的湯圓新品，以話題十足的「提拉米蘇口味」在社群引發討論。全聯同步推出「呆萌町一起吃湯圓組」，隨機附贈可愛造型湯匙，12/21前多款湯圓商品推出限時優惠。
桂冠嚴選義大利馬斯卡彭起司、UCC咖啡粉與可可等食材製作提拉米蘇湯圓，外皮帶有淡淡咖啡香，不論煎、煮、炸都能吃出經典提拉米蘇的細緻美味。12/21前「桂冠 提拉米蘇/紫糯米芋泥/焦糖布丁湯圓（10入）」每盒69元。
全聯加碼推出「呆萌町一起吃湯圓組」，每盒內含「芝麻包餡小湯圓」與「花生晶彩小圓子」2種口味，還隨機附贈「DINOTAENG」造型湯匙，12/21前每盒159元。另有「桂冠 晶彩小圓仔 春水堂紅茶拿鐵/芝麻/花生（300g）」每包69元，其中紅茶拿鐵口味散發濃郁紅茶及奶香。
Kenji健司湯圓結合傳統粿文化與湯圓創新，推出以草仔粿外皮包入濃黑芝麻餡，Q度神還原「粿」口感；紅龜粿湯圓則是桃紅色外皮包入濃郁花生餡，吃得到真材實料花生顆粒。12/21前「Kenji健司 濃醇芝麻草仔粿湯圓/香濃花生紅龜粿湯圓（8入）」每包59元。
鹹湯圓方面，「蒸薦康 御賞大福圓-爆漿鹹湯圓（8入）」採用六道磨米工序打造Q彈米香外皮，金勾蝦與台灣豬肉爆炒入餡，12/21前單包169元，第2件5折，平均每包126.5元。「佳味食品鹹湯圓 客家/海味（8粒）」新推出海味鹹湯圓，內餡主打鮮而不膩的魚肉和滑溜海帶，12/21前每包100元。
OKmart
OKmart於12月19日至12月21日推出冬至暖食與會員週末超值優惠，搶攻暖食與採買商機。根據市場統計，全台冷凍湯圓市場規模已達3.2億元，平均每戶一年購買超過4盒，冬至前後是銷售高峰。
OKmart因應冬至期間購買需求，即日起至12月31日推出冬至限定優惠，桂冠湯圓系列（花生／芝麻／鮮肉）任選2件8折、3件75折。鍋物系列同步享任選2件92折、3件88折，桂冠貢丸也以優惠86元嚐鮮，甜鹹一次滿足。
除冬至商機外，OKmart瞄準週末餐飲商機，於12月19日至12月21日推出「會員週末限定超值選」。隨緣沙茶豆腐湯麵買1送1，原價39元；百吉大雪糕任選2件59元，包含蘇打100g、布丁100g、巧克脆皮78g等口味，原價35元；百吉×COCO奶茶兄弟雪糕100g特價29元，原價35元，成為追劇、聚餐後的高人氣補給選項，帶動週末人流與即時消費。
萊爾富貼近消費者冬至飲食習慣，精選多款應景湯圓、暖身補湯與人氣熟食。即日起至12月31日推出全系列湯圓任選2件8折、3件75折優惠，並攜手全國漁會推出三款微波即飲暖心湯品，讓忙碌的現代人也能輕鬆準備冬至美味。
萊爾富提供多元口味選擇，其中「健司」顛覆傳統推新品粿系湯圓系列，透過特殊工法製成，耐煮不易破，外皮Q彈細緻，完整還原傳統「粿」的口感。「健司濃醇芝麻草仔粿湯圓」內餡濃黑芝麻爆漿流心，香氣濃郁；「健司香濃花生紅龜粿湯圓」則能吃到真材實料的花生顆粒，口感滑順厚實，甜鹹皆宜。
另有桂冠聯名韓國人氣IP DINOTAENG的「提拉米蘇湯圓」，以及三麗鷗爆紅明星美樂蒂×Kuromi週年限定包裝的「紫糯米芋泥湯圓」，從經典到創新陪伴消費者甜蜜迎接冬至。
因應冬至進補需求，萊爾富攜手全國漁會推出三款微波即飲的暖心湯品。麻油鱸魚湯售價85元，選用香氣濃郁的麻油搭配薑片提味，暖胃不膩；藥膳鱸魚湯售價85元，以溫補藥膳材料慢燉，口感溫潤，鱸魚湯系列單件79元、任2件145元；澎湖海菜魚丸湯單件59元、2件99元，湯頭清甜、魚丸Q彈，大人小孩都能輕鬆享用。
為滿足民眾冬至「加菜」需求，萊爾富即日起全新上市「煙強」香腸，售價45元。嚴選國產豬肉製作，高含肉率帶來紮實口感，每一口都能品嚐到飽滿肉汁與濃厚肉香。不論是搭配蒜頭、切片配湯，或作為冬至餐桌上的一道暖心配角，都格外對味。
此外，即日起至2025年12月31日持聯邦信用卡、金融卡、HiPay綁定聯邦信用卡、iPASS MONEY APP綁定聯邦信用卡至萊爾富消費天天享不限金額5%現折，現折金額以元為單位，元以下尾數一律捨去。
延伸閱讀
軍公教也無共識！停砍公教年金近5成民眾不贊成
李亞萍罹患失智症 營養師示警：5大傷腦食物少吃
史上最長寒假來了！ 8所大學明起放65天
其他人也在看
黃明志大逆轉尿檢陰性！陷入「人生最低谷」崩潰 不敢出門：被指指點點
歌手黃明志日前捲入台灣網紅謝侑芯命案相關風波，雖然至今未被證實與案件本身有直接關聯，但因先前尿檢初步反應呈陽性、又涉及非法持有藥物，仍一度遭檢方起訴，形象與事業重挫。18日案情出現新進展，傳出黃明志最新尿檢結果「四項毒品全數陰性」，即便如此黃明志演藝事業已經全部停擺，今（19）日他在次發文抒發心聲。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 106
半導體短缺 本田汽車中日工廠面臨停產
受半導體短缺影響，日本汽車公司本田的中日工廠將面臨停產。日本共同社報導，本田汽車17日透露，由於半導體短缺，公司計劃從12月下旬至明年1月上旬，讓旗下日本和中國工廠暫停或減少整車的生產。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 6
賴清德批「在野獨裁」！最新萬人網路投票結果震撼曝光
總統賴清德指控在野黨將國家推向「立法濫權，在野獨裁」的懸崖邊。此言論引發外界熱議，根據一項正在進行中的網路投票結果顯示，截至19日上午7點，已有10000名網友參與，高達93%網友認為「沒聽過在野黨獨裁，只聽過執政黨獨裁」。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 318
工程師「入珠」討好女友！沒想到第一次就哭了…
（記者張芸瑄／綜合報導）泌尿科醫師分享一起特殊案例，一名工程師因工作繁忙、無法時常陪伴女友，為了討好對方竟決定 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 112
明後天炸雨全台躲不掉！2波冷空氣接力「凍到年底」 3500m高山有望下雪
中央氣象署指出，今（18）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花東地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南仍為多雲到晴的天氣；溫度方面，清晨各地偏涼，低溫在15至20度之間，局部地區會再稍低一些，請適時增添衣物，而白天北部及宜蘭預測高溫約21至23度，感受稍涼，中南部及花東24至27度，感受溫暖舒適，但新竹以南地區日夜溫差較大。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 12
李亞萍罹患失智症 營養師示警：5大傷腦食物少吃
藝人余祥銓日前受訪時證實，母親李亞萍出現失智症前兆，甚至會在凌晨3、4點打電話給司機表示要出門，還曾把丈夫余天認成爸爸，這樣的狀況一週反覆發作3、4次。事實上，營養師高敏敏曾列出5大傷腦食物，示警失智症早已年輕化，越早預防越好。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 46
深夜變天！週五、週六雨彈開炸 氣象專家示警「這些地區」雨勢最猛
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導深夜天氣轉變，全台再度迎來濕涼天氣。天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，週五至週六各地多雲至陰，普遍有短暫雨至短暫陣雨...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
冬至撞上天赦日！民俗專家︰把握「百年難得改運日」
生活中心／李明融報導後天（21日）即將迎來「冬至」，今年不僅是節氣更迭，更罕見巧遇民俗大吉日「天赦日」。民俗專家廖大乙指出，本週日不僅是冬至逢天赦日，更適逢國曆12月21日的「121新起步日」，是極為難得的「三巧合日」。他建議今年與明年犯太歲的8個生肖應把握時機「換氣改運」，為來年祈求平安。民視健康長照網 ・ 1 小時前 ・ 1
明天「全台下雨」！氣象署：濕冷有降雪機會
[NOWnews今日新聞]明（19）日外出要帶傘！受到南方雲系北移到台灣影響，全台都有降雨機會，中央氣象署提醒，東半部要慎防局部大雨，雖週六午後西半部雨勢趨緩，不過下週日冬至又有東北季風影響，北部、東...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前 ・ 7
賴清德民調下滑「綠營2028推派其他人」？張景森指「民進黨不應挑戰賴總統」：要支持、幫助連任！直言：當初反對賴清德挑戰蔡英文、現在也反對有人挑戰賴
張景森說，「我們應該扶持、幫助賴清德連任，因為他不是代表他個人在參戰，他是代表『民進黨執政』」...放言 Fount Media ・ 3 小時前 ・ 113
後天冬至「3巧合日」 廖大乙︰8生肖記得改運、補運
後天12月21日是冬至，巧逢天赦日，民俗專家廖大乙表示，週日是冬至逢天赦日，又碰到國曆12月21日所謂的「121新的起步日」，民俗專家廖大乙建議把握難得的「三巧合日」，尤其蛇、豬、虎、猴等今年犯太歲的生肖，記得「換氣改運」；而明年犯太歲的鼠、馬、兔、雞4生肖，則可提早補運。自由時報 ・ 6 小時前 ・ 11
今明全台躲不掉雨彈！一圖看「雨下到發紅」熱區 下波變天急凍時間曝
中央氣象署指出，今（19）日南方雲系北移，水氣增多，東半部地區有短暫陣雨，並有局部較大雨勢，西半部降雨機率亦逐漸提高，轉為有短暫陣雨的天氣，下半天降雨的區域逐漸變大也較為明顯，外出建議攜帶雨具備用；氣溫方面，東北季風減弱，北部、東北部及東部氣溫會稍微回升，不過中南部及東南部地區由於雲多且下雨，白天氣溫會反而有略微下降的趨勢，預測各地高溫約22至25度，低溫約17至20度，大致上是屬於較濕涼的天氣。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 4
中國女機場佔5排椅！不知恥飆罵台人畫面曝
[NOWnews今日新聞]中國官方近期呼籲民眾避免赴日旅遊，但仍有中國民眾到日本旅遊，甚至還在機場爆出爭議事件，近期一段中國女遊客在東京羽田機場與台灣人起爭執的影片在社群瘋傳，而另一視角的畫面曝光，當...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前 ・ 226
林襄自己都看不懂！靠關鍵字「無孔槽」登熱搜 本人真實反應網友全樂歪
職棒味全龍「Dragon Beauties」小龍女人氣成員「啦啦隊女神」林襄，活動代言接不完，近期因網友於社群平台Threads 分享「網路溫度計」所整理出啦啦隊女神討論熱度排行榜，怎料林襄竟因一個讓她本人一頭霧水的關鍵字「無孔槽」登上榜單，本人現身留言區發問：「無孔槽是什麼啊？」瞬間引爆網友笑爛。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 18
日本確定升息1碼至0.75％ 日圓卻急貶 外匯專家解惑
一如外界預期，日本央行確定升息1碼至0.75%，利率站上30年來高點，日圓匯率短線貶值至156價位。外匯專家李其展分析，日本央行雖然表態會持續升息，但認為目前貨幣政策依然寬鬆，後續通膨可望回落到目標區間，讓市場認為下一次升息時間可能還久，推動日幣短線走貶。中時財經即時 ・ 3 小時前 ・ 2
張忠謀早就預見！外媒曝台積電真正王牌 搬不去美國的是這個
台積電（2330）近幾年除了在台灣擴廠外，海外同樣積極布局，陸續在美國、日本、德國等地建廠。不過外媒卻指出，這波擴張並非單純回應市場需求，而是在地緣政治壓力，以及各國推動「晶片製程回流」的晶片戰爭下所做出的選擇。事實上台積電創辦人張忠謀過去就曾對海外設廠提出警示，認為高度集中、緊密分工的「台灣模式」難以在當地複製，如今亞力桑納州廠面臨高成本與供應鏈瓶頸，似乎印證了當年張忠謀的看法。太報 ・ 1 天前 ・ 128
陳妍希、陳曉9年婚變！遭爆有人「耍大牌出名」導火線曝光
陳妍希、陳曉9年婚變！遭爆有人「耍大牌出名」導火線曝光EBC東森娛樂 ・ 21 小時前 ・ 37
李連杰突然變年輕的祕密全都說了！3招快速回春不用換血換心
62歲的「功夫皇帝」李連杰，前兩年曾被粉絲拍到斷崖式衰老、宛如80歲老翁的模樣，引發外界擔憂。然而近期他多次露面，整個人氣色紅潤、明顯變年輕許多。日前他更主動曬出進行腫瘤切除手術的畫面，術後以年輕力壯健康2.0 ・ 7 小時前 ・ 21
藍白喊彈劾賴清德！總統府反擊了
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰宣布不副署財政收支劃分法，藍白立委昨在立法院司法及法制委員會通過譴責總統賴清德與行政院長卓榮泰，並移請監察院彈劾卓榮泰；此外，藍白黨團也宣布將提案彈劾賴清德。對...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 163
藍白將賴清德比擬袁世凱 王世堅：太重了，已到離譜地步
國民黨不滿行政院不副署立法院通過的《財劃法》，今（19日）民眾黨立委在立法院前舉行「彈劾違憲總統」記者會，並合成賴清德與袁世凱的圖像，諷刺賴想「稱帝」，對此，民進黨立委王世堅受訪表示，認為這個比喻「太重了」，已到離譜程度，呼籲在野黨節制言行，避免加劇朝野對立與仇恨。鏡新聞 ・ 1 小時前 ・ 75