「桂冠開運女神」鍾欣凌體驗湯圓傳統六道工序 挑戰義式提拉米蘇湯圓奶酪 滿滿幸福能量

【互傳媒／ 記者 陳家珍／台北報導】12 月 21 日冬至將至，一碗熱騰騰的湯圓，是家人團聚最具儀式感的象徵。今（11）日桂冠於台北樹心會館舉辦冬至記者會，正式宣布金鐘影后鍾欣凌成為全新品牌大使，以「桂冠開運女神」身份首次亮相。她以招牌的溫暖笑容與親和魅力感染了在場所有人，為寒冷的冬日帶來滿滿幸福能量。

▲桂冠品牌大使鍾欣凌品嘗新品提拉米蘇湯圓

桂冠遵循古法的製程，保留湯圓製作工藝，今年以「傳承×體驗」為核心，特別安排鍾欣凌與四位小朋友共同體驗製作湯圓的六道工序，從浸米、磨漿、壓粿、蒸粿膜，到揉粿粹、搓湯圓。「要吃上一顆桂冠湯圓真的不簡單。」當六道工序一字排開在眼前，鍾欣凌也忍不住感嘆。「很佩服桂冠55年來的堅持，讓好吃的湯圓陪伴我們一起長大。」堅持古法持續推廣節氣文化、將手作精神融入現代家庭飲食的理念。

▲桂冠品牌大使鍾欣凌與小朋友一起搓湯圓迎冬至

雖然在家不一定能重現手作六道工序，但每個家庭都能共同參與「煮湯圓」的節氣儀式。鍾欣凌也坦言，儘管曾主持美食節目，但是對煮湯圓仍沒有十足把握，因此特別向桂冠行政主廚許智勇「拜師求教」，現場學習湯圓的黃金煮法。許智勇指出，「滾水下、小火煮」是保留湯圓最佳口感的核心要訣，另外時間的掌握也非常重要，大顆湯圓需煮至浮起來5至7分鐘，小湯圓則需3至5分鐘，才能煮出完美渾圓的湯圓，使外皮保持彈性、內餡維持綿密。鍾欣凌品嚐現煮的提拉米蘇湯圓後，驚喜表示：「家裡常常煮湯圓，但煮起來的外觀、口感、香氣完全不一樣。」更表示要回家現學現賣，跟孩子們一起分享最正宗的湯圓煮法。

▲DINOTAENG遇見桂冠湯圓 一起暖心過冬至

學會黃金煮法後，鍾欣凌詢問湯圓是否還有更多創新搭配的可能，許智勇隨即分享了大人味的義式甜點「提拉米蘇湯圓奶酪」。以綿密奶酪為基底，搭配煮好的提拉米蘇湯圓，再依個人喜好淋上咖啡酒或義式濃縮咖啡，打造簡單上手的全新吃法，不僅展現了節氣料理的現代詮釋，也呼應桂冠希望讓傳統湯圓在保留經典風味之外，以更具趣味與多元的形式走進家庭冬至餐桌。

隨著時間來到年末，桂冠線上商城同步推出專屬回饋活動。自 12 月 1 日至 31 日，購物滿NT$1,212輸入折扣碼【LADEC120】即可現折 NT$120；單筆滿 NT$799另可參加抽獎活動，有機會將 PHILIPS 飛利浦氣炸鍋帶回家。

在冬日的寒意中，用一碗溫熱的湯圓串起家人之間團聚的溫度，12月 21日冬至，以最熟悉的味道開啟相聚時刻，讓這份屬於節氣的純粹暖意在餐桌上延續。