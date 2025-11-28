桂宏誠：賴17條後 賴清德就已經懷疑陸配忠誠度

民主文教基金會董事長桂宏誠。（本報資料照片）

總統賴清德今天表示，沒必要去修《國籍法》，特別免除來自中國的新住民對中華民國的單一忠誠責任。修法成功只不過是增加社會對來自中國大陸新住民疑慮而已。民主文教基金會董事長桂宏誠直言，當賴17條頒布後，陸委會要求陸配補繳喪失原戶籍證明，就是監控的開始，賴總統就已經在懷疑他們的忠誠度了。

桂宏誠直言，陸委會和內政部積極將賴清德總統的「新兩國論」政策，以行政解釋或修正法規命令的方式，偷渡進入現行的兩岸關係法制中。但這有法律位階的問題，現在內政部的做法都是違憲違法。

桂宏誠說，賴清德政府已經在監控所有大陸人民來台灣地區的人口，今年4月要他們補繳喪失原戶籍證明，就是監控的開始，賴總統就已經在懷疑他們的忠誠度。

至於在法律規定大陸是戶籍而非國籍，桂宏誠說，兩岸人民在法理上只有一個「中國籍」，而不論此「中國籍」係由「中華人民共和國」或「中華民國」這兩個中國的「朝代政權」，或在現行法理上稱為大陸地區和臺灣地區這兩個分治的「政治實體」所給予的認證。

桂宏誠說，也因此，兩岸間人民以定居方式往來交流時，須在此岸註銷戶籍後再到彼岸設定戶籍，且由於仍是定居在「中國」的境內，故在兩岸關係法制上稱為「身分轉換」，而無《國籍法》之歸化程序的適用。

