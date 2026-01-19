桂林國小青春齊放藝采 震動社教館露天舞台

高雄市立社會教育館於十八日午後，邀請高雄市小港區桂林國小二百位師生，於該館露天劇場盛大舉辦「漾我青春才藝秀~桂林藝采漾童年」成果展演；該活動集結該校十個多元才藝社團，包括太鼓隊、熱舞社、拉丁舞社、弦樂與直笛團、跆拳道、童軍團、學生自治團、教師團及家長會團等輪番登台，為現場民眾帶來長達兩小時充滿能量與驚喜的藝術饗宴。(見圖)

主辦單位今(十九)日說明，該活動由桂林國小王廷元老師熱情開場，隨即由太鼓隊菁英團震撼亮相，磅礡鼓聲瞬間席捲全場，彷彿敲響迎接新年的序曲，展現力與美的舞台魅力；孩子們多年練習淬鍊出的默契及團隊精神，贏得現場觀眾如雷掌聲。

節目精彩接連登場，熱舞社帶來《GOLDEN & Sold out》，以青春律動且輕快的節奏成功點燃氣氛；直笛團展現的「高音直笛歡樂頌」，清澈純淨的音符在冬日下午悠揚流轉；拉丁舞社則由初階學員到進階學員接力演出，孩子們透過舞動身體、綻放自信笑容，展現平日勤練成果。

跆拳社則以「武道傳承．跆拳精神」掀起另一波高潮，師生一招一式架勢十足、拳腳俐落，搭配節奏感明快的背景音樂，完美展現專注與團隊合作精神。

令人期待的提琴班與弦樂團接力演奏，以悠揚琴音演繹多元曲風，引領觀眾徜徉在古典與現代交織的樂章中，舞台氛圍隨旋律轉換，層次豐富，令人陶醉。

活動一大亮點，來自首次參與演出的桂林國小家長會，由劉育志會長率領家長會七名家長組成的「熱血家長特攻隊」首次登上大型舞台，突破以往以學生為主角的傳統，家長們帶來喜氣洋洋的「財神到．好運到」，以經典新年歌曲《恭喜發財》，再搭配威風獅頭與紅燈籠陣，歡樂氛圍席捲全場，讓孩子與觀眾看見家長們幽默、熱情與勇於挑戰自我的精神。

活動中並穿插有獎問答與摸彩橋段，吸引現場民眾與孩子們踴躍參與，觀眾熱情搶答、笑聲不斷，也讓整場活動增添溫度與互動感，讓大小朋友都滿載而歸。

最後，由一群愛校且熱心公民活動的「學生自治團」，帶來時下流行的《海豹舞》、《撒嬌舞》，展現年輕世代創意與活力，而童軍團則以充滿喜氣的《福氣馬上來》，帶領全場一起律動，盡情揮灑青春風采，迎接幸福滿滿的二○二六年。

活動尾聲，桂林國小教師團隊驚喜登台，舞力全開演出「熾火耀星辰，舞動烈焰」，教師們跳脫課堂形象，搭配氣勢磅礡的《冬奧加油MV-戰鼓》，每一聲鼓點都象徵著教師們對教育的熱情與決心，展現與學生毫不遜色的舞台魅力，歡呼聲將現場氣氛推向最高潮。

桂林國小蕭淑美校長表示，感謝高雄市立社會教育館提供優質演出平台，讓孩子們能勇敢站上更大的舞台，展現自信及專長；桂林國小長期重視均衡教育與多元發展，而這次成果展更是跨領域社團合作、師生同台、融合藝術教育扎根的最佳體現。

社教館強調，「漾我青春才藝秀」系列是社教館重要藝文教育活動，感謝各校踴躍參與，也感謝在地企業「財團法人高雄市私立康和社會福利慈善事業基金會」及「盛餘股份有限公司」長期支持，讓社教館能持續為青少年打造展能舞台，讓孩子在舞台上獲得成就感，自信地邁向下一段學習旅程；也歡迎民眾持續關注假日免費藝文演出，共同感受教育與藝術的溫度。

更多活動訊息可至該館網站「最新消息」查詢，或加入LINE官方帳號【高市社教館】及臉書粉絲專頁，掌握第一手活動資訊。