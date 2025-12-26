桂林陽朔山水之上～日初出咖啡廳：迎日出、賞雲海的景觀咖啡秘境
日初出咖啡廳坐落在相公山腳下，以欣賞日出及雲海聞名
能不能看到都是緣分，原本也沒有抱太大期望能看到什麼
因為來之前天氣不太好，只希望當天不要下雨就很滿足了
打卡黃昏日落則是在千里江山圖，那裡人潮更多，更熱鬧
自駕或包車會比較適合，時間上自由不受拘束，旁邊可以停車
桂林山水甲天下，陽朔山水甲桂林
我們從廣州南站搭高鐵前往陽朔
當列車進入陽朔就能看到一座座連綿的山巒矗立
這種獨特的喀斯特地貌又稱為岩溶地貌
有興趣的朋友可以自行上網搜尋更詳細的資訊
我們先去了相公山，再來日初出咖啡
雖然已經在相公山居高臨下觀賞山景
但來到這邊又是一種不同的氛圍感
看到一條可愛的狗狗在前面走來走去，很搶鏡
當天還是比較想在室內坐著休息喝咖啡
這面牆也很好拍！
營業時間很早，要趕得上日出時間
進來後右手邊有一個最美洗手間的指示牌
果不其然一下來就看到有人在取景拍照
名符其實的景觀咖啡廳
其實這一帶也有其他景觀咖啡
看個人需求做選擇喔！
如同前面所說，沒有下雨已是上上籤
若是雲霧繚繞也是另一種意境上的美
也是有人喜歡看濛濛的雨色
掃碼點餐，到號自行至櫃台取餐
有義大利麵、熱壓三明治、提拉米蘇蛋糕之類的餐點
我們當天點了桂花紅茶、抹茶拿鐵（應該是）享用
詳細菜單可上大眾點評或美團搜尋喔！
此情此景令人難忘！
【日初出咖啡廳】
地址：中國廣西壯族自治區桂林市陽朔縣興坪鎮大嶺頭12號
營業時間：05:30-19:30
