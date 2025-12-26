桂林陽朔山水之上～日初出咖啡廳：迎日出、賞雲海的景觀咖啡秘境

日初出咖啡廳坐落在相公山腳下，以欣賞日出及雲海聞名

能不能看到都是緣分，原本也沒有抱太大期望能看到什麼

因為來之前天氣不太好，只希望當天不要下雨就很滿足了

打卡黃昏日落則是在千里江山圖，那裡人潮更多，更熱鬧

中國廣西桂林｜日初出咖啡廳

自駕或包車會比較適合，時間上自由不受拘束，旁邊可以停車

桂林山水甲天下，陽朔山水甲桂林

我們從廣州南站搭高鐵前往陽朔

當列車進入陽朔就能看到一座座連綿的山巒矗立

這種獨特的喀斯特地貌又稱為岩溶地貌

有興趣的朋友可以自行上網搜尋更詳細的資訊

我們先去了相公山，再來日初出咖啡

雖然已經在相公山居高臨下觀賞山景

但來到這邊又是一種不同的氛圍感

看到一條可愛的狗狗在前面走來走去，很搶鏡

當天還是比較想在室內坐著休息喝咖啡

這面牆也很好拍！

營業時間很早，要趕得上日出時間

進來後右手邊有一個最美洗手間的指示牌

果不其然一下來就看到有人在取景拍照

名符其實的景觀咖啡廳

其實這一帶也有其他景觀咖啡

看個人需求做選擇喔！

如同前面所說，沒有下雨已是上上籤

若是雲霧繚繞也是另一種意境上的美

也是有人喜歡看濛濛的雨色

掃碼點餐，到號自行至櫃台取餐

有義大利麵、熱壓三明治、提拉米蘇蛋糕之類的餐點

我們當天點了桂花紅茶、抹茶拿鐵（應該是）享用

詳細菜單可上大眾點評或美團搜尋喔！

此情此景令人難忘！

【日初出咖啡廳】

地址：中國廣西壯族自治區桂林市陽朔縣興坪鎮大嶺頭12號

營業時間：05:30-19:30