桂林陽朔高CP值住宿！興坪美居酒店：開窗即見如畫峰巒，步行就到古鎮與灕江美景

中國桂林陽朔｜興坪美居酒店

這次陽朔住兩晚，一晚住在興坪古鎮附近的美居酒店

地點跟風景都好，住宿價格也不貴，真的非常超值！

酒店外觀

大廳

我們網上訂的房型是沒附早餐的，不然其實是有提供的喔！

我們住五樓，觀山陽台美悅雙床房

用房卡感應電梯即能到達住宿樓層

不用再另外按樓層

房間用品供應齊全

空間也大，行李箱全開都覺得位置蠻夠的

洗衣袋，有洗衣服務

這扇門打開就是衛浴

乾溼分離

水壓穩定，不會忽冷忽熱

落地窗外面有個小陽台可以欣賞風景

小陽台

如果有藍天就更美啦！

酒店頂樓有一個露天花園

入住時櫃檯有特別跟我們說可以上來看看

酒店對面是興坪小學跟一排商店，蜜雪冰城也在附近

早上來這裡買了點東西帶到高鐵站吃

逛完興坪古鎮

路上買了兩杯蜜雪冰城回來喝

蜜雪冰城近期也進軍紐約啦！

【桂林陽朔興坪美居酒店】

地址：中國桂林市陽朔縣興坪鎮榕潭街12號

（距灕江景區步行約250m）

電話：+86 773 882 7777

文章來源：珍妮佛的花草呢喃