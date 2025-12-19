桂田酒店攜手北台南家扶中心為孩子圓耶誕夢
記者張淑娟／永康報導
每到歲末，永康區桂田酒店都攜手北台南家扶中心，舉辦點亮心願卡活動，邀請旅人來當家扶孩子的聖誕老公公，圓孩子們的心願禮物，至今十年，已有上千孩子獲得心愛耶誕禮。
桂田以飯店公信力串聯社會善意，連續十年為偏鄉弱勢孩童送上最簡單卻最珍貴的聖誕心願。桂田副總朱培妤表示，以公益善盡企業社會責任也是桂田的心意，所以十年來，桂田打造的是旅人第二個家，讓旅人們在旅程中，可以有賓至如歸的幸福感，十年前桂田也邀旅人家人一起來做公益為弱勢孩子圓耶誕夢，今年孩子們所想要的禮物，很快就怕旅人認養一空，不論要的是布鞋或者是衣服玩具等，都將如孩子們所願。
朱培妤也指出，桂田酒店與北台南家扶中心攜手舉辦「心願卡認領活動」已連續十年不間斷，年年邀請飯店旅人與社會大眾化身孩子的聖誕老公公，為台南偏鄉弱勢家庭的孩童實現聖誕心願。今年孩子們的心願多為書包、文具、衣物與鞋子等生活必需品，桂田透過飯店平台與公信力，串聯善意、推廣公益，旅人們也認真參與認領禮物，讓參與旅人在旅途中還可展心意，圓孩子們的願望。
至於孩子們的禮物將廿日由北台南家扶中心轉贈予孩子們。桂田酒店表示，能夠秉持初心走過十個年頭，是一份難得且珍貴的堅持，未來也將持續以實際行動投入公益，讓溫暖成為桂田長久的力量。
