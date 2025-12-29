桂田集團捐贈救護車助強化急救量能 黃偉哲感謝企業善盡社會責任

記者游宜橙/台南報導

知名企業桂田集團董事長朱仁宗，今（29）日以母親朱張月桂女士名義，捐贈一輛救護車予台南市政府消防局，並配置於鹽水消防隊使用，在市長黃偉哲及消防局長見證下完成捐贈儀式，為地方緊急救護量能再添助力。



市長黃偉哲表示，桂田集團繼捐贈上千萬元活動中心後，再捐贈一輛加護型救護車，展現企業長期投入台南公共安全的行動力。救護車將配置於出勤頻繁的鹽水地區，完善急救設備可讓消防人員即時處置、與醫院無縫銜接，爭取黃金救援時間，提升急救成功率，是企業善盡社會責任、回饋地方的最佳典範。

桂田董事長朱仁宗表示，過去曾以父親名義捐贈救護車予後壁分隊，此次延續父母親的博愛精神，得知鹽水地區救護資源較為不足，遂依市府實際需求捐贈救護車，希望提升在地到院前急救成功率，拋磚引玉，帶動更多企業與團體投入公益行列。

消防局說明，此次捐贈的救護車依第一線救護人員實務需求配置，車內搭載電動擔架床，採液壓式升降設計，可由單人操作，有效降低搬運傷病患時的職業傷害風險；同時具備穩定鎖定功能，能因應山區或路況不佳情形，提升行車與救護安全。

消防局長楊宗林指出，救護車車身採用高辨識度的巴騰堡格紋設計，有助提醒用路人注意安全，未來將投入第一線緊急救護任務，持續提供市民更即時、優質的到院前急救服務。

市府將妥善運用該企業捐贈的救護車，投入鹽水地區第一線緊急救護勤務，持續強化台南整體急救服務量能，確保市民在關鍵時刻都能獲得即時、完善的醫療協助，也期盼透過企業善行，攜手打造更安全、宜居的城市環境。