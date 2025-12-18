桂盟國際捐腳踏車給六甲國小

桂盟國際公司協助六甲國小落實交通安全教育，捐贈十五台越野腳踏車給校方，展現企業關懷教育、善盡社會責任的具體行動。(記者盧萍珊攝)

記者盧萍珊/六甲報導

桂盟國際公司捐贈十五台越野腳踏車給六甲國小，協助校方落實交通安全教育，展現企業關懷教育、善盡社會責任的具體行動。

捐贈活動十八日舉行，由六甲國小小市長劉品妤代表受贈，透過學生自治機制，培養學生感恩回饋與公共參與的素養。六甲國小校長蘇淑娟表示，感謝桂盟國際對學校教育的支持，未來將結合校內課程與社區資源，透過公私協力模式，規劃「小騎士交通安全教育」相關教學活動，提升學生正確用路觀念與騎乘安全能力。

六甲國小也善用學校鄰近山海圳自行車道的地理特色，發展融合交通安全、環境教育與在地文化的校本課程，讓學生在安全前提下體驗學習，落實素養導向教學精神。

蘇淑娟表示，企業捐贈腳踏車不僅充實學校教學設備，更有助於推動學生安全教育與特色課程發展，結合社會資源，打造友善、安全且具地方特色的學習環境。