桂綸鎂出任務：我好像懷孕了 已經重到難走路
陳柏霖在紐西蘭南島結束奧努酷任務後，迎來一場帶著離愁的旅程告別，他與黃宣、桂綸鎂、陳妤相處數日，彼此情感越來越深厚，得知即將分道揚鑣時難掩不捨。陳妤在離別前難得吐露崇拜已久的心情，「《藍色大門》是我當時最愛的電影，看到你們兩個在我眼前，我真的好感動！甚至我可以說自己是因為桂綸鎂，才想要成為演員。」一句真心告白讓桂綸鎂立刻衝上前擁抱她。
重返北島後，陳柏霖、黃宣、桂綸鎂展開奇異果農家的一日體驗。三人站在望不到盡頭的果園裡學摘Zespri黃金奇異果，掉落的果實也全被他們回收進肚子。由於奇異果嬌嫩，採摘時必須戴手套、輕放入袋，農家也會依外型、尺寸、比例一一篩選。
體驗才開始不久，桂綸鎂就緊張喊：「可是我的手比較小。」黃宣則信心滿滿：「我是最棒的！」採果比賽間，桂綸鎂不小心碰傷了一顆奇異果，驚慌道歉，陳柏霖接手後笑說：「放棄它吧。」隨即一口咬掉，徹底「消滅證據」。三人的採果袋越裝越重，桂綸鎂忍不住喊：「我好像懷孕一樣，重到快走不動了。」最後黃宣順利奪冠，得意宣布：「叫我P.O.K.，Prince of Kiwi，奇異果王子。」
果園還藏著金幣等待尋寶，沒想到其中竟混入金幣巧克力，讓黃宣乾脆坐在一旁大吃。最後一枚金幣久尋不著，陳柏霖依舊不放棄，獨自在樹叢間搜尋；桂綸鎂則忽然在果園裡來回狂奔，讓大家看傻「她怎麼high起來了？吃太多奇異果？」
