桂綸鎂崩潰爆哭！西島秀俊承接所有情緒 她親曝兩人感情：永遠能接住我
記者王培驊／台北報導
日、台、美合製的懸疑電影《最親愛的陌生人》將於1月16日在台上映，由日本導演真利子哲也執導，集結西島秀俊與桂綸鎂主演，全片於美國拍攝，透過一對跨文化夫妻在異地生活的經驗，探討信任、哀傷與關係失衡的課題。真利子哲也睽違6年再度帶著新作來台，直言能正式在台灣上映，對他而言意義非凡。
真利子哲也透露，過去《失控男孩》、《男人真命苦》都曾在台灣上映，原本一直希望能更早帶新作品來台，沒想到一等就是6年，「這次可以讓台灣觀眾看到這部作品，真的很開心。」他也分享，自己從今年1月起，因後期製作多次來台，雖然時間壓力大，尚未實現泡溫泉的心願，但私下常與朋友小酌紓壓。事實上，他年輕時就曾獨自來台旅行、泡溫泉，對台灣留下極佳印象，也不諱言認真想過未來若要定居養老，台灣會是首選城市之一，並對台中、台南也相當感興趣。
談到與桂綸鎂的合作，西島秀俊形容她是一位非常重視「內在」的演員，情感總是由內而外自然流露，表演真實且細膩。兩人在片中有大量對手戲，他坦言在合作過程中，常常是桂綸鎂帶著他一起更深入角色。即使在休假時間，也能看到她專心準備角色，讓他回想起自己年輕時想成為的演員模樣，甚至重新為自己立下目標。為了應付大量英文台詞，西島秀俊也面臨不小挑戰。他透露在開拍前約一個月，就開始與英文指導村松尚恩密集練習，雖然壓力不小，但在專業協助下，才讓自己有信心完成演出。
桂綸鎂則形容與西島秀俊合作，就像在一棵「大樹」下表演。她分享，許多情緒層次複雜、鏡頭又拉得很長的戲，每一個take都能感受到西島給出不同的能量，讓她可以順著感受自由嘗試。她形容自己像是起伏較大的那一方，而西島始終保持沉穩、內斂的能量，讓她在現場完全不害怕犯錯，「就像小孩在遊樂場玩耍，旁邊永遠有一個大人可以接住你。」
其中廚房衝突的哭戲，成為她印象最深刻的一場。桂綸鎂坦言，那是一種「一起」承接情緒的狀態，她完全不害怕在西島面前崩潰，因為對方不斷給她信心，鼓勵她讓真實感受自然發生。她形容那次表演就像一次深刻的能量交換，自己可以完全敞開，而對方穩穩撐住整個場面。
私下的西島秀俊，也讓桂綸鎂看見與銀幕形象不同的一面。原以為他是沉默、需要私人空間的類型，實際合作後才發現他相當健談，樂於分享對電影的熱愛，也很直接給予肯定。她笑說，有時候他更像一個對世界充滿好奇的大男孩，尤其愛吃甜食。西島秀俊也自嘲，來台期間被「餵食」不少甜甜圈與各種甜點，確實有吃多、胖一點。
片中兩人飾演生活在美國的跨文化夫妻，事前卻沒有刻意設定「要成為什麼樣的夫妻」。西島秀俊表示，兩人主要透過線上讀本、討論劇本，在過程中自然形塑角色與關係。桂綸鎂則補充，讀本時常會直接詢問對方在特定台詞與行動下的感受，透過反覆討論逐步建立彼此理解，而語言無法完全溝通的狀態，也形塑了這段婚姻的氛圍。西島秀俊在片中飾演一名著迷於「廢墟」的學者，他分享自己對廢墟的看法，認為廢墟代表曾經熱鬧、有人生活過的痕跡，讓人深刻感受到「諸行無常」，是一種既神祕又不可思議的存在。
談到紓壓方式，桂綸鎂表示自己最常做的是讓自己「安靜下來」，無論在家、飯店或片場，都會躺在地上讓情緒歸零，找出不安的源頭。西島秀俊則分享，自己在東京郊外山中有一間小木屋，會離開城市、親近自然、做料理、劈柴生火，甚至夜晚把軟墊鋪在戶外看星星。他笑說，山中鄰居都認識他，周邊還會出現猴子與雉雞，再加上一隻狗，簡直像「桃太郎」的配置。電影中，賢治在育兒與工作之間掙扎，西島秀俊坦言，現實生活中有兩個兒子，回家瞬間就能讓他完全抽離角色，陪孩子、做家事，家人的存在讓他很容易找回生活平衡。
片中那台老舊汽車同樣引發關注，真利子哲也透露，實際拍攝用的是中古車，外觀看似危險，但必須確保能撐完整個拍攝期。車子的吱吱聲是後期音效設計，由台灣音效大師杜篤之操刀，而後車廂每次都要關兩次，則是刻意設計，強調車況不佳的重要象徵。
談到戲中父子情，西島秀俊分享，小演員Everest非常喜歡寶可夢，他便以自己曾在《名偵探皮卡丘》中為皮卡丘配音作為話題，透過交換寶可夢卡牌拉近距離。他也坦言，在詮釋焦急尋找兒子的戲時，會不自覺投射對自己孩子的情感，心境相當痛苦。桂綸鎂則表示，與小演員的互動就像真實母親，雖然心疼孩子拍戲拍到太晚或生病仍要堅持，但也被他的努力所鼓舞。再次飾演「說英文的媽媽」，桂綸鎂坦言並不覺得已經駕輕就熟，仍會仔細思考角色的英文流利程度、口音與語調，並與語言老師反覆討論，因為每個故事、每個母親都是全新的挑戰。
片尾西島秀俊在車內的日文獨白，被不少觀眾聯想到《在車上》，真利子哲也澄清並非致敬，而是角色在面對內心、做出重要抉擇的關鍵時刻，必須用最真實的母語表達。至於結局，導演透露原本寫過較為「Happy Ending」甚至大場面的版本，但最後回歸夫妻關係本身，刪去多餘橋段，選擇最貼近核心主題的收尾。
對於珍設定為操偶師是否暗示夫妻權力關係，導演表示這是有趣的解讀，但更明顯的差異在於兩人對美國生活與語言的熟悉程度不同，這些現實條件自然影響了相處與溝通方式，而珍其實相當為賢治著想。回顧合作前後的印象，西島秀俊表示早已看過桂綸鎂的懸疑作品，認為她完全能駕馭複雜角色；桂綸鎂則形容與西島合作像是在「解密」，終於理解他如何在不動聲色中，讓觀眾緊緊跟隨角色前進。片中一句「講的也不是自己的語言」，也呼應了片場真實狀態。桂綸鎂分享，現場常在日文、英文之間轉換，有些曖昧在翻譯中流失，讓她不斷向導演確認真正想表達的意思，這樣的溝通困境，正如電影中夫妻的狀態。
最後，三人也向台灣觀眾喊話。真利子哲也表示，這是一部在尋找平衡的作品，希望觀眾看完能與朋友討論；西島秀俊認為故事描寫的是每個人都可能面臨的情感試煉，希望觀眾能從中找到一點希望；桂綸鎂則直言，這是一部非常當代的電影，關於關係、語言與理解，邀請觀眾走進電影院，重新思考自己與他人的連結。《最親愛的陌生人》將於1月16日在台上映。
