桂綸鎂挺超大圓肚！自爆「好像懷孕了」 嚇傻黃宣

上周完成了在紐西蘭奧努酷的任務後，今（14）日陳柏霖、YELLOW黃宣、桂綸鎂、陳妤、泰國男神CP Mile和Apo在《出去一下WHAT A TRIP》面臨了令人感傷的別離。

桂綸鎂全副武裝摘奇異果。（圖／出去一下提供）

在紐西蘭南島建立起深厚情誼的陳柏霖、黃宣、桂綸鎂、陳妤、Mile與Apo，在得知彼此即將分道揚鑣之際非常難過，Apo表示陳柏霖就像個大哥一樣照顧大家，有著溫暖又懂得感恩的心；Mile則形容黃宣跟Apo一樣充滿無限的活力及熱情，他甚至不知道若是兩人相比，誰會勝出。

陳妤更是趁機對陳柏霖與桂綸鎂告白，「《藍色大門》是我當時最愛的電影，看到你們兩個在我眼前，我真的好感動！甚至我可以說自己是因為桂綸鎂，才想要成為演員。小鎂真的好可愛喔，她會很隨和地接近人，我真的超級無敵喜歡她。」與Mile、Apo和陳妤分別後，陳柏霖、黃宣與桂綸鎂飛往北島，前往位於陶朗加的奇異果農家，體驗紐西蘭奇異果農的一日生活。三人練習上手後，展開了一場小型摘果賽，隨著奇異果越摘越多，三人肚子前的袋子也越來越重，桂綸鎂忍不住哀號：「我好像懷孕一樣，重到快走不動了。」這場小比賽結束，黃宣果然奪冠，讓他得意地宣布「叫我P.O.K.，Prince of Kiwi，奇異果王子。」

陳柏霖、桂綸鎂、黃宣上演摘奇異果比賽。（圖／出去一下提供）

