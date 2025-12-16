桂綸鎂摘奇異果突喊「好像懷孕了」 笑曝真相：重到難走路

藝人桂綸鎂、陳柏霖、黃宣日前隨旅遊節目《出去一下WHAT A TRIP》至紐西蘭北島體驗紐西蘭奇異果果農的生活，並在果園裡學習摘取黃金奇異果，不幸掉落的奇異果也沒浪費，都被3人吃掉。隨著奇異果越摘越多，桂綸鎂忍不住哀號，笑稱：「我好像懷孕一樣，重到快走不動了！」

陳柏霖（左起）、桂綸鎂、黃宣一起摘奇異果。（圖／《出去一下》提供）

陳柏霖（左）與桂綸鎂（右）有著23年的好交情。（圖／《出去一下》提供）

在該集節目中，從紐西蘭南島建立起深厚情誼的陳柏霖、黃宣、桂綸鎂、陳妤、Mile與Apo，在得知彼此即將分道揚鑣之際非常難過，Apo表示陳柏霖就像個大哥一樣照顧大家，有著溫暖又懂得感恩的心。Mile則形容黃宣跟Apo一樣充滿無限的活力及熱情，他甚至不知道若是兩人相比，誰會勝出。

廣告 廣告

而陳柏霖與黃宣兩人總是關心著大家的心理、身體狀況以及整體氣氛，讓整段旅程充滿著溫馨，Apo為此感動表示：「我去過很多國家和城市，這次真的是有史以來最棒的，你們是我遇過最棒的家人！」

陳妤也趁機對陳柏霖與桂綸鎂告白，「《藍色大門》是我當時最愛的電影，看到你們兩個在我眼前，我真的好感動！甚至我可以說自己是因為桂綸鎂，才想要成為演員。小鎂真的好可愛喔，她會很隨和地接近人，我真的超級無敵喜歡她。」被讚美的桂綸鎂也立刻衝上前擁抱陳妤。離別的時刻，大夥兒想起毛利人的古訓：「我們不說good bye（再見），而是說MA-TE-WA（未來見）。」於是在一聲聲「MA-TE-WA」的祝福中，Mile、Apo和陳妤踏上歸途。

桂綸鎂全副武裝摘奇異果。（圖／《出去一下》提供）

與Mile、Apo和陳妤分別後，陳柏霖、黃宣與桂綸鎂飛往北島，前往位於陶朗加的奇異果農家，體驗紐西蘭奇異果農的1日生活。3人穿戴上採收奇異果的裝備，由於奇異果很脆弱，除了戴上手套摘取，也要小心輕放避免碰傷。而當地農家對於奇異果的篩選也非常嚴格，除了不能有損傷，連外型尺寸、長寬比例都有規範。

3人練習上手後，展開了一場小型摘果賽，比速度也要比果實品質，桂綸鎂緊張地大叫：「可是我的手比較小。」黃宣則是信心十足：「我是最棒的！」比賽期間桂綸鎂不小心碰傷了一顆奇異果，難過地直對奇異果說抱歉，陳柏霖接過碰傷的奇異果笑說：「放棄它吧。」接著就把手中的奇異果咬了下去，直接湮滅證據。隨著奇異果越摘越多，3人肚子前的袋子也越來越重，桂綸鎂形容自己彷彿懷孕：「重到快走不動了。」最終黃宣奪冠，笑喊：「叫我P.O.K.，Prince of Kiwi，奇異果王子。」逗樂全場。

延伸閱讀

中職/富邦悍將與魔力藍、鈴木駿輔達成共識

中職/有望超越陳傑憲的合約！ 樂天桃猿傳高價留住林立

看CPB比看CPBL還貴！ 陸立春聯賽票價出爐震驚球迷