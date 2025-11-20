桂綸鎂操偶先健身一度抽筋 西島秀俊感謝有她拉住自己

西島秀俊（左）與桂綸鎂20日一同出席金馬影展閉幕片《最親愛的陌生人》放映。（李承陽攝）

金馬影展閉幕片《最親愛的陌生人》20日放映，導演真利子哲也與演員西島秀俊、桂綸鎂均出席，片中西島秀俊跟桂綸鎂飾演夫妻，有多場情緒壓力極大的對手戲，西島秀俊感性說：「這次都是英文台詞，是非常大的挑戰，幸好桂綸鎂有拉住我，她的演技非常自然，跟她合作非常光榮，也度過1段幸福時光。」

桂綸鎂聽完回覆說：「每次跟他們聚在一起都覺得好幸福，能夠跟熱愛電影的人在一起，每每看到他們，都希望還能再一起工作，其實是西島秀俊拉住我，他在現場是1顆穩定的大樹，永遠接住我，謝謝他。」

桂綸鎂補充說，西島秀俊總是會在片場給她鼓勵跟稱讚，「有好幾場情緒非常重的戲，演完他都會拍拍我的背。」西島秀俊表示，桂綸鎂真的有很多戲情緒很重，看到她完全投入角色、情緒起伏很大，就不由自主的去安慰對方，這方面他倆挺有默契，互助激出角色火花。

兩人較不同的地方，是桂綸鎂在片中要挑戰偶戲操偶，她在抵達紐約拍攝前，有先被偶戲團總監叮嚀要健身，因為她除了要操偶，還得扛著1尊5公斤左右的巨偶演出，還一度弄到手抽筋，身為操偶初學者，即使到了紐約，拍攝期間或休假空檔，桂綸鎂都一直把握時間練習操偶，甚至到各劇場看偶戲演出；而西島秀俊則跟桂綸鎂完全不同，笑說自己碰到休假就會出去走走吃美食，相對放鬆許多。

至於兩位演出夫妻如何培養默契？有做什麼事前準備？西島秀俊說：「我們兩人事前沒有聊，但是因為我們都待在美國，有時間一起聊角色，大概都知道彼此心中的角色長怎樣。」

