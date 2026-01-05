桂綸鎂曝西島秀俊「反差萌」 狂嗑台灣甜食胖了…「隱居深山」砍柴、做飯一把抓

西島秀俊與桂綸鎂在新片中飾演夫妻，戲外也培養出好交情。翻攝甲上娛樂臉書



日本影帝西島秀俊與金馬影后桂綸鎂，近日合體宣傳新作《最親愛的陌生人》，雙方坦言對彼此的想像全部打破，桂綸鎂透露，她一度以為西島秀俊「害怕打擾」，沒想到實際接觸後，發現私下很健談，更是「甜食控」，西島秀俊也說，來台拍戲吃了不少台灣甜食，所以胖了不少。另外，西島秀俊也難得提到自己在日本的生活，表示他私下其實很愛「隱居深山」，砍柴做飯都難不倒他，也讓媒體見識影帝魅力。

談及西島秀俊的印象，桂綸鎂透露：「我在合作之前看過他的作品，覺得他好像是一個比較沉默、內斂、比較會需要有自己私人空間，我會害怕打擾他。」

西島秀俊（右）攜手桂綸鎂主演《最親愛的陌生人》獲選為金馬影展閉幕片。甲上娛樂提供

合作之後，桂綸鎂表示：「發現他非常健談，也很願意分享他對電影的熱愛。當他覺得我很棒、做得很好的時候，他也會很大方地分享。我覺得有時候他更像一個充滿好奇的大男生，很有生活感，也很真實。」

新片中有一場情緒崩潰的哭戲中，桂綸鎂直言自己完全不害怕表露感受，因為她知道就算從溜滑梯跌下來，旁邊也一定會有西島秀俊將她撈起來，這種深刻的表演能量交換，讓桂綸鎂能夠在拍攝期間非常安定。

另外，針對被爆料愛吃甜食，西島秀俊也害羞承認，來台灣這幾天因為工作人員狂餵食，「有吃多一點、也有胖一點，吃了甜甜圈還有很多東西。」

第62屆金馬獎星光大道，西島秀俊。李政龍攝

西島秀俊被問到如何排解壓力？他說出生在東京郊外的他，在山上擁有一間小木屋，閒暇時會離開東京市區到山上「隱居」。他形容自己的生活非常原始：「我會自己做料理，冬天會劈柴、生火，晚上鋪軟墊躺在地上看星星。」也讓外界窺見影帝的休閒生活日常。

