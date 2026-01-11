桂綸鎂毛利部落目睹戰爭殘酷 痛心淚流不止

桂綸鎂被唱詠懷卡托戰役罹難者的歌謠感動落淚。《出去一下》提供



桂綸鎂與陳柏霖、YELLOW黃宣為《出去一下WHAT A TRIP》到紐西蘭進行尋寶之旅，3人在毛利部落裡度過2天，學習毛利文化、緬懷部落的歷史，一段百年前的慘烈戰役更讓她難過落淚。

在懷卡托的第2天，族長帶領著 3人到朗吉里里戰壕，悲訴著1863年英國殖民軍隊和毛利人在懷卡托爆發大規模衝突，重建160年前的戰壕是希望讓大眾了解戰爭的歷史與殘酷，激發人民從過去記取教訓。

在毛利戰士的目視下，3人跟隨著族長深入戰壕講述著過去毛利先人的歷史故事，遠方也傳來毛利族人混合著悲憤及哀傷的吟誦，在哀戚的歌聲中，眾人為逝者默哀，即使聽不懂歌詞，但悲慟的情緒已感染了所有人，桂綸鎂感傷地淚流不止。

黃宣（左起）、桂綸鎂、陳柏霖接受了2天的毛利文化洗禮，留下難忘的回憶。《出去一下》提供

經過毛利文化洗禮，陳柏霖、黃宣和桂綸鎂在離開前用流利的毛利語自我介紹、演示戰舞，獲毛利族長及長老們的認可，也被毛利族人們讚「如同毛利人般的樣子活過了」，並為他們舉行祝福儀式，送上象徵毛利精神頭飾以及珍貴毛利玉，代表他們真正被毛利人接受。

回顧這趟紐西蘭之行，桂綸鎂因而認識黃宣，更是久違地與陳柏霖一同旅行，她感動地說：「我覺得大家都非常真誠，就像奇異果一樣，外表看起來很素樸，可是切開後很多汁、很飽滿，有很多故事可以挖掘。」貫穿整趟行程的陳柏霖感嘆：「這趟旅程真的是what a trip！」黃宣也認同：「我們交到很多好朋友，吃到很多很棒的東西，寶藏來自於這個過程本身，還有跟誰出去的心情，勝過你最終得到什麼，就像剛剛族長所說的，這個旅程本身就是寶藏，我們自己就是寶藏。」

