桂綸鎂滿腹「金色寶寶」大喊：好像懷孕了

陳柏霖、YELLOW黃宣、桂綸鎂、陳妤、泰國男神CP Mile和Apo在新一集《出去一下WHAT A TRIP》面臨了令人感傷的別離。繼續尋寶冒險之旅的陳柏霖、黃宣與桂綸鎂再次飛回北島，體驗紐西蘭奇異果果農的生活，在一整片看不到盡頭的果園裡學習摘取黃金奇異果，不幸掉落的奇異果也沒浪費，都被３人吃進肚裡。

眾人在紐西蘭南島建立起深厚情誼，得知彼此即將分道揚鑣之際非常難過，Apo表示陳柏霖就像個大哥一樣照顧大家，有著溫暖又懂得感恩的心：Mile形容黃宣跟Apo一樣充滿無限的活力及熱情，他甚至不知道若是2人相比，誰會勝出。陳柏霖與黃宣總是關心著大家的心理、身體狀況以及整體氣氛，讓旅程充滿溫馨，Apo為此感動表示：「我去過很多國家和城市，這次真的是有史以來最棒的，你們是我遇過最棒的家人！」

陳妤更是趁機對陳柏霖與桂綸鎂告白，「《藍色大門》是我當時最愛的電影，看到你們2個在我眼前，我真的好感動！甚至我可以說自己是因為桂綸鎂，才想要成為演員。小鎂真的好可愛喔，她會很隨和地接近人，我真的超級無敵喜歡她。」被讚美的桂綸鎂也立刻衝上前擁抱陳妤。離別的時刻，大夥兒想起毛利人的古訓：「我們不說good bye（再見），而是說MA-TE-WA（未來見）。」

與Mile、Apo和陳妤分別後，陳柏霖、黃宣與桂綸鎂飛往北島，前往位於陶朗加的奇異果農家，體驗紐西蘭奇異果農的一日生活。3人練習上手後，展開了小型摘果賽，比速度也要比果實品質，桂綸鎂緊張地大叫：「可是我的手比較小。」黃宣則是信心十足：「我是最棒的！」

比賽期間桂綸鎂不小心碰傷了1顆奇異果，難過地直對奇異果說抱歉，陳柏霖接過碰傷的奇異果笑說：「放棄它吧。」接著就把手中的奇異果咬了下去，直接湮滅證據。隨著奇異果越摘越多，3人肚子前的袋子也越來越重，桂綸鎂忍不住哀號：「我好像懷孕一樣，重到快走不動了。」這場小比賽結束，黃宣果然奪冠，讓他得意地宣布：「叫我P.O.K.，Prince of Kiwi，奇異果王子。」

