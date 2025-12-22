桂綸鎂玩到超瘋：終於！ 黃宣全程尖叫
陳柏霖和黃宣與桂綸鎂前進紐西蘭，走進一望無際的奇異果園，從採收到包裝，完整體驗奇異果的一生，也在旅途中收穫一段像家人般的溫暖情誼。果園主人談起產業曾遭逢的重創，金圓頭奇異果15年前爆發嚴重病害，2012年被迫砍除所有樹藤，歷經自然復育與三年重建，才逐步回到原有產量，「所以我們珍惜每一顆果實，因為我們知道什麼叫完全沒有收穫。」
採收空檔，果園一家人準備了野餐款待，三明治一上桌就被秒殺。午後，眾人沿著豐盛灣散步、挑戰水上摩托車，桂綸鎂率先舉手嘗試，從小心催油門到逐漸加速，玩到上岸後又跳又笑，直喊「我終於玩到了！」不黯水性的黃宣全程尖叫，陳柏霖則一握油門就猛衝，連身後教練都替他捏把冷汗。
桂綸鎂最後感性地說，無論在果園或工廠，都能感受到農人把果實當成孩子般的珍惜，「我在這個過程裡好快樂，也希望收到奇異果的人，能一起收到這份祝福。」
