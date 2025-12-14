桂綸鎂突喊「我好像懷孕了」！挺「金色寶寶」孕肚走不動畫面曝

陳柏霖(左起)、桂綸鎂、黃宣很開心採摘奇異果。（圖／出去一下提供）





實境節目《出去一下WHAT A TRIP》上週在紐西蘭奧努酷完成任務後，陳柏霖、YELLOW黃宣、桂綸鎂、陳妤以及泰國男神CP Mile和Apo面臨了感傷的離別時刻，6人在紐西蘭南島建立起深厚情誼，得知即將分道揚鑣時都表達了不捨。Apo感動地表示，陳柏霖就像溫暖又懂得感恩的大哥，而Mile則形容黃宣和Apo一樣充滿無限活力與熱情。陳柏霖與黃宣在旅程中總是關心著大家的身心狀況，讓Apo直呼：「這次真的是有史以來最棒的，你們是我遇過最棒的家人！」

陳妤也趁機對陳柏霖與桂綸鎂告白，「《藍色大門》是我當時最愛的電影，看到你們兩個在我眼前，我真的好感動！甚至我可以說自己是因為桂綸鎂，才想要成為演員。小鎂真的好可愛喔，她會很隨和地接近人，我真的超級無敵喜歡她。」被讚美的桂綸鎂也立刻衝上前擁抱陳妤。離別的時刻，大夥兒想起毛利人的古訓：「我們不說good bye（再見），而是說MA-TE-WA（未來見）。」於是在一聲聲「MA-TE-WA」的祝福中，Mile、Apo和陳妤踏上歸途。

與Mile、Apo和陳妤分別後，陳柏霖、黃宣與桂綸鎂飛往北島，前往位於陶朗加的奇異果農家，體驗紐西蘭奇異果農的一日生活。三人穿戴上採收奇異果的裝備，採收即將運往全世界的Zespri黃金奇異果。練習上手後，三人展開了一場小型摘果賽，比速度也要比果實品質，桂綸鎂緊張地大叫：「可是我的手比較小。」黃宣則是信心十足：「我是最棒的！」

桂綸鎂全副武裝摘奇異果。（圖／出去一下提供）

比賽期間桂綸鎂不小心碰傷了一顆奇異果，難過地直對奇異果說抱歉，陳柏霖接過碰傷的奇異果笑說：「放棄它吧。」接著就把手中的奇異果咬了下去，直接湮滅證據。隨著奇異果越摘越多，三人肚子前的袋子也越來越重，桂綸鎂忍不住哀號：「我好像懷孕一樣，重到快走不動了。」這場小比賽結束，黃宣果然奪冠，讓他得意地宣布「叫我P.O.K.，Prince of Kiwi，奇異果王子。」

果園中不僅有黃澄澄的黃金奇異果，還暗藏了金幣，讓三位尋寶獵人在一望無際的奇異果樹下尋找，沒想到找著找著竟然還有金幣巧克力混在其中。剩下最後一枚金幣遍尋不著，黃宣自暴自棄地拿起他找到的金幣巧克力大吃特吃，桂綸鎂則是決定躺在草地上享受溫暖的陽光，只有陳柏霖毅力驚人不願放棄，持續尋找。再過一會兒桂綸鎂竟然起身在果園中來回狂奔，把眾人都看傻眼：「她怎麼high起來了？吃太多奇異果？」



