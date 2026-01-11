桂綸鎂站在戰壕裡 聽到詠唱「眼淚直接掉下來」

陳柏霖、YELLOW 黃宣率隊，與桂綸鎂一同在懷卡托的毛利部落，尋獲此行真正的「最大寶藏」。三人在部落生活兩天，學習毛利文化、認識祖靈信仰，也親身走進一段百年前的血色歷史，情緒在這一天被徹底打開。族長帶領眾人來到朗吉里里戰壕，重述1863年英國殖民軍與毛利人之間爆發的慘烈衝突。這條重建的戰壕，不只是遺址，而是一段用來提醒世人戰爭殘酷的記憶之路。

桂綸鎂哭出來。（圖／出去一下）

在毛利戰士注視下，三人跟隨族長走進戰壕深處。族長站在茅草屋前，低聲述說過去曾有一百二十多名老弱婦孺受困於此，最終仍遭英軍砲火與手榴彈奪命。他請眾人帶著對逝者的思念，走完最後一段路，向先人致意。在哀戚的歌聲中，桂綸鎂忍不住落淚，即使聽不懂歌詞，悲傷仍清楚傳遞。

離開前，三人用毛利語自我介紹、演示戰舞，展現兩天來的學習成果，獲得族長與長老認可。毛利族人形容他們「像毛利人一樣活過了」，並為他們舉行祝福儀式，贈與象徵精神的頭飾與珍貴毛利玉，代表正式被部落接納。族長最後送上密語「回到起點」，並拿出獵人公會證書讓三人簽名，揭示這趟任務真正的寶藏，其實是「文化的傳承」。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 裴璐