桂綸鎂街頭崩潰對「老公」怒吼：去哪都是地獄！感嘆人生很多艱難時刻

桂綸鎂在高壓環境下重拍街頭爭執戲。甲上娛樂提供

桂綸鎂與日本影帝西島秀俊在《最親愛的陌生人》演夫妻，日前在影人見面會分享拍攝甘苦，以及首度與西島秀俊合作的心得。其中一場情緒爆發的重頭戲，桂綸鎂狠狠對飾演丈夫的西島秀俊撂一句：「不管你去哪，都是地獄！」影帝后同台飆戲所激盪出的火花，令觀眾深感震撼。

電影故事描述一對定居紐約的夫妻，長年在文化差異、生活壓力與未解的情感裂痕中勉力維持表面平衡，卻在年幼兒子突然失蹤後全面潰堤。片中西島秀俊與桂綸鎂有多場劍拔弩張的對手戲，其中一場街頭爭執戲更是情緒張力爆棚，桂綸鎂先是苦苦哀求丈夫不要離開，下一秒卻扯住他的衣領撂下狠話，情感瞬間翻轉。

桂綸鎂透露，這場戲原本已拍攝完成，但導演臨時修改劇本要求重拍，「拍攝當天清晨5、6點突然收到修改後的劇本，傍晚就要拍那場情緒極重的戲，我連新增的英文台詞都還沒完全消化，時間非常壓縮，也相當緊張。」

桂綸鎂現身《最親愛的陌生人》影人見面會分享拍攝甘苦。甲上娛樂提供

然而在高壓環境下，兩人依舊展現爐火純青的演技，揪心的伴侶情感拉鋸，也讓不少觀眾看得心有戚戚焉。桂綸鎂表示，期待這部電影帶給觀眾希望之光，「就算再破碎的關係，就算人生有很多很難的時刻，堅信光就在前面，你會看見它的。」

導演重視「讀本」 語言設計也藏細節

集結台、日、美三地製作團隊共同打造的《最親愛的陌生人》全片於紐約實景拍攝，劇本由導演真利子哲也以日文撰寫，再經團隊翻譯改為九成以上英語對白，呈現夫妻以非母語溝通時的微妙張力。

為了捕捉角色情感的細微變化，導演格外重視拍攝前的「讀本」階段，不僅在開拍前多次透過越洋連線，與西島秀俊、桂綸鎂深入討論角色與情緒層次，每場戲在完成走位後，也會特別安排演員再次讀本，反覆確認內心狀態。

《最親愛的陌生人》描述西島秀俊（右）與桂綸鎂（左）飾演一對定居紐約的夫妻，長年在文化差異、生活壓力與未解的情感裂痕中逐步崩解。甲上娛樂提供

在語言設定上，劇組亦透過口音細節強化角色背景。西島秀俊飾演的「賢治」到紐約生活的時間較短，在發音指導村松尚恩的協助下，保留略帶日語口音的英語；桂綸鎂飾演的「珍」則隨著父母移民至美國，說著一口流利英語。即便西島秀俊偶爾出現卡詞狀況，導演也選擇不喊卡，認為這正是角色身處非母語環境中，最自然也最真實的反應。

郁可唯演唱電影主題曲〈一覺醒來〉

《最親愛的陌生人》電影宣傳曲〈一覺醒來〉則由華語歌壇「OST女王」郁可唯獻聲演唱。郁可唯表示，因為自己本身就是懸疑片愛好者，對這部作品格外期待，也很榮幸能演唱電影宣傳曲，「希望大家聽完這首歌後，不只是期待一覺醒來做回自己，而是時時刻刻都能掌控自己的人生，做自己生活的主人。」

《最親愛的陌生人》電影宣傳曲〈一覺醒來〉由郁可唯獻聲演唱。甲上娛樂提供



