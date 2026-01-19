桂綸鎂街頭狠嗆西島秀俊 脫口「去哪都是地獄」
桂綸鎂日前出席《最親愛的陌生人》影人見面會，分享與飾演丈夫的日本影帝西島秀俊一場情緒爆發的重頭戲，她狠撂1句：「不管你去哪，都是地獄！」令觀眾深感震撼，她也親解該場戲的幕後拍攝祕辛。
《最親愛的陌生人》全片於紐約實景拍攝，劇本由導演真利子哲也以日文撰寫，再翻譯改為9成以上英語對白，呈現夫妻以非母語溝通時的微妙張力，在語言設定上，劇組透過口音細節強化角色背景，西島秀俊飾演的「賢治」到紐約生活的時間較短，在發音指導村松尚恩的協助下，保留略帶日語口音的英語；桂綸鎂飾演的「珍」則隨著父母移民至美國，說著一口流利英語，即便西島秀俊偶爾出現卡詞狀況，導演也選擇不喊卡，認為這正是角色身處非母語環境中，最自然也最真實的反應。
故事描述一對定居紐約的夫妻，長年在文化差異、生活壓力與未解的情感裂痕中勉力維持表面平衡，卻在年幼兒子突然失蹤後全面潰堤，西島秀俊與桂綸鎂有多場劍拔弩張的對手戲，其中一場街頭爭執戲，她先是苦苦哀求丈夫不要離開，下一秒卻扯住他的衣領撂下狠話，情感瞬間翻轉。
桂綸鎂透露，這場戲原本已拍攝完成，但導演臨時修改劇本要求重拍，「拍攝當天清晨5、6點突然收到修改後的劇本，傍晚就要拍那場情緒極重的戲，我連新增的英文台詞都還沒完全消化，時間非常壓縮，也相當緊張」。
然而在高壓環境下，2人依舊展現爐火純青的演技，揪心的伴侶情感拉鋸也讓不少觀眾看得心有戚戚焉，桂綸鎂期待這部電影帶給觀眾希望之光，「就算再破碎的關係，就算人生有很多很難的時刻，堅信光就在前面，你會看見它的」。
