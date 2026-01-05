桂綸鎂靠「大字型躺地放空」紓壓 曝西島秀俊私下反差萌個性

台日美合製的懸疑電影《最親愛的陌生人》即將上映，該片由導演真利子哲也執導，日本影帝西島秀俊與金馬影后桂綸鎂攜手主演，兩人日前接受媒體訪問時，除了暢談拍攝時的經歷、兩人首次合作的心情外，桂綸鎂也分享了西島秀俊在私下「反差萌」的一面。

《最親愛的陌生人》男主角西島秀俊（左起）、導演真利子哲也、女主角桂綸鎂日前接受台灣媒體訪問。（圖／甲上娛樂 提供）

西島秀俊與桂綸鎂這次在片中飾演一對夫妻，在兒子遭綁架後，突如其來的意外擊碎了平凡幸福的日常。儘管兩人是首次合作，但桂綸鎂先前就曾大讚西島秀俊在拍攝現場就像「大樹」一樣，給足她滿滿的內在能量，讓她盡情的發揮。桂綸鎂透露，片中有很多場情緒層次非常豐富的戲，「我常常會覺得每一個 take，我都能感受到他給我不一樣的能量，然後我就可以盡情地順著那個感受去做不同的表演」。

廣告 廣告

桂綸鎂形容：「我就像小孩一樣，不怕犯錯、不怕跌倒，我可以一次又一次地再嘗試，而他永遠可以把那個場景穩住，讓我有很安全的感覺。」

西島秀俊與桂綸鎂這次在片中飾演一對夫妻，在兒子遭綁架後，突如其來的意外擊碎了平凡幸福的日常。（圖／甲上娛樂 提供）

有趣的是，西島秀俊私下相當愛吃甜食，透露這回訪台除了吃到甜甜圈外，還被大家餵食各種甜點，因此胖了一些。這讓大家好奇，桂綸鎂會不會因此覺得對方很有反差萌？桂綸鎂說道，其實和西島秀俊合作前，看了他的作品後，會覺得對方是個較沉默、內斂，比較需要有自己私人空間的人，沒想到實際合作後，會發現對方非常健談，「我覺得有時候他更像一個充滿好奇的大男生，很有生活感，也很真實」。

桂綸鎂（右）分享了西島秀俊（左）私下反差萌個性。（圖／甲上娛樂 提供）

西島秀俊也分享了自己眼中的桂綸鎂，「我覺得桂綸鎂是一個非常重視由內而外展現情感的演員，我覺得她這次演技非常自然、寫實。在這部作品裡，我們有非常多對手戲，我覺得在合作過程中，有很大一部分是她帶著我進入這個角色裡面」。

西島秀俊也提到，時常看到桂綸鎂在休假的時候，仍非常專心準備角色，這個模樣讓他回想起了，自己也曾經很想成為這樣的演員，「也讓我再次訂下目標，我就是要成為像她這樣的演員」。

而兩人在片中分別透過不同的方式來宣洩在生活中遭遇到壓力，那私下會用什麼方式來紓壓？桂綸鎂分享，自己最常做的事情，就是「安靜下來」。她會以大字型姿勢躺在地板上很久的時間，讓自己進入一個「空」的狀態，「先把情緒的東西先淨空，慢慢才能去思考不安或煩惱的原因是什麼。」她也透露，這方式不論是在家中、飯店房間又是在片場，她都會做，就連先前去拍實境節目時，也會躺在土壤上，讓身體跟地面接觸，希望讓自己的身體是完全沒有張力。

桂綸鎂分享自己紓壓的方式就是安靜下來，讓自己進入一個「空」的狀態。（圖／甲上娛樂 提供）

西島秀俊則表示，自己出生的地方是在東京郊外，比較靠近山的地方，所以在山上有一間小木屋，「我如果感到很累需要放鬆的時候，就會暫時離開東京，離開平常工作的地方，到山上去放空。」我會做料理，冬天會劈柴、生火，讓自己好好沉澱一下。親民的西島秀俊也笑說，住在山上時，鄰居都認識他，會一起聊聊天。

此外，《最親愛的陌生人》是真利子哲也導演睽違6年，再度帶著新作品來到台灣，談及這回來台心情，他表示，過往的作品《失控男孩》和《男人真命苦》都有在台灣上映，這次沒想到會隔了長達6年之久，「我心裡其實一直希望可以更早一點來，早一點把我的創作分享給大家。」這次的作品能有機會讓台灣讓觀眾看到，他相當很開心。《最親愛的陌生人》將於1月16日在台上映。

《最親愛的陌生人》是真利子哲也導演睽違6年，再度帶著新作品來到台灣。（圖／甲上娛樂 提供）

延伸閱讀

桂綸鎂摘奇異果突喊「好像懷孕了」 笑曝真相：重到難走路

金馬62/桂綸鎂黑蕾絲走紅毯「藏心機」！與日影帝西島秀俊攜手頒獎

金馬62/桂綸鎂讚西島秀俊「像大樹般溫暖」 曝私下暖舉：給我很多能量