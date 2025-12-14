桂綸鎂「向奇異果道歉」下一秒陳柏霖拿來吃掉 在「果園狂奔」眾人傻眼

黃宣（後排左起）、陳柏霖、桂綸鎂、Mile和陳妤（前排左）、Apo在紐西蘭建立起難忘的友誼。出去一下提供

上週完成了在紐西蘭奧努酷的任務後，本周陳柏霖、YELLOW黃宣、桂綸鎂、陳妤、泰國男神CP Mile和Apo在《出去一下WHAT A TRIP》面臨了令人感傷的別離。繼續尋寶冒險之旅的陳柏霖、黃宣與桂綸鎂再次飛回北島，體驗紐西蘭奇異果果農的生活，在一整片看不到盡頭的果園裡學習摘取黃金奇異果，不幸掉落的奇異果也沒浪費，都被三人吃進肚裡。

在紐西蘭南島建立起深厚情誼的陳柏霖、黃宣、桂綸鎂、陳妤、Mile與Apo，在得知彼此即將分道揚鑣之際非常難過，Apo表示陳柏霖就像個大哥一樣照顧大家，有著溫暖又懂得感恩的心：Mile則形容黃宣跟Apo一樣充滿無限的活力及熱情，他甚至不知道若是兩人相比，誰會勝出。而陳柏霖與黃宣兩人總是關心著大家的心理、身體狀況以及整體氣氛，讓整段旅程充滿著溫馨，Apo為此感動表示：「我去過很多國家和城市，這次真的是有史以來最棒的，你們是我遇過最棒的家人！」

陳柏霖（左起）、桂綸鎂、黃宣很開心摘了一堆奇異果。出去一下提供

陳妤更是趁機對陳柏霖與桂綸鎂告白，「《藍色大門》是我當時最愛的電影，看到你們兩個在我眼前，我真的好感動！甚至我可以說自己是因為桂綸鎂，才想要成為演員。小鎂真的好可愛喔，她會很隨和地接近人，我真的超級無敵喜歡她。」被讚美的桂綸鎂也立刻衝上前擁抱陳妤。離別的時刻，大夥兒想起毛利人的古訓：「我們不說good bye（再見），而是說MA-TE-WA（未來見）。」於是在一聲聲「MA-TE-WA」的祝福中，Mile、Apo和陳妤踏上歸途。

與Mile、Apo和陳妤分別後，陳柏霖、黃宣與桂綸鎂飛往北島，前往位於陶朗加的奇異果農家，體驗紐西蘭奇異果農的一日生活。三人穿戴上採收奇異果的裝備，採收即將運往全世界的Zespri黃金奇異果。奇異果很脆弱，除了戴上手套摘取，也要小心輕放避免碰傷。紐西蘭的奇異果以友善環境的方式栽種，不但可以孕育出品質極佳、富含營養元素的奇異果，同時也保護了消費者及當地社區的健康。而農家對於奇異果的篩選也非常嚴格，除了不能有損傷，連外型尺寸、長寬比例都有規範。

陳柏霖（左）與桂綸鎂有著23年的好交情。出去一下提供

三人練習上手後，展開了一場小型摘果賽，比速度也要比果實品質，桂綸鎂緊張地大叫：「可是我的手比較小。」黃宣則是信心十足：「我是最棒的！」比賽期間桂綸鎂不小心碰傷了一顆奇異果，難過地直對奇異果說抱歉，陳柏霖接過碰傷的奇異果笑說：「放棄它吧。」接著就把手中的奇異果咬了下去，直接湮滅證據。隨著奇異果越摘越多，三人肚子前的袋子也越來越重，桂綸鎂忍不住哀號：「我好像懷孕一樣，重到快走不動了。」這場小比賽結束，黃宣果然奪冠，讓他得意地宣布「叫我P.O.K.，Prince of Kiwi，奇異果王子。」

果園中不僅有黃澄澄的黃金奇異果，還暗藏了金幣，讓三位尋寶獵人在一望無際的奇異果樹下尋找，沒想到找著找著竟然還有金幣巧克力混在其中。剩下最後一枚金幣遍尋不著，黃宣自暴自棄地拿起他找到的金幣巧克力大吃特吃，桂綸鎂則是決定躺在草地上享受溫暖的陽光，只有陳柏霖毅力驚人不願放棄，持續尋找。再過一會兒桂綸鎂竟然起身在果園中來回狂奔，把眾人都看傻眼：「她怎麼high起來了？吃太多奇異果？」

桂綸鎂全副武裝摘奇異果。出去一下提供



