桂香阿姨短片爆紅！洗腦旋律唱「喝點粉色液體」 破百萬點擊

▲ 圖／翻攝 TikTok@guixiang84

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

近日一名中年女子自稱「桂香阿姨」，在各大社群平台發布一則短片，當中搭配洗腦旋律，反覆唱著「我和姊妹們一起喝點粉色的液體」，一上傳TikTok就吸引破百萬點擊量，掀起網上熱議。

桂香阿姨近日上傳一支1分鐘的短片，一群穿著粉色服裝，手持粉色杯子倒入粉色液體，音樂一出，桂香阿姨就唱著「我和姊妹們一起喝點粉色的液體」、「一種甜甜的液體」、「這是低糖的液體」、「這是草莓的液體」，搭配滑稽舞步，瞬間引發網友熱議，紛紛留言「改白色呢」、「不能只有我看到，全轉發」、「很洗腦」、「團體名稱：我的阿嬤時代」、「還怪好聽的哈哈」、「突然想用我奶奶的口音唱歌了」。

